Сбербанк повысит стоимость уведомлений об операциях

Плата за уведомления о финансовых операциях с банковскими картами Сбербанка повысится на 10 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Увеличение стоимости уведомлений намечено на 1 августа. В зависимости от карты, цена составит 40 или 70 рублей в месяц. На кредитках услуга по-прежнему останется бесплатной.

В Сбербанке добавили, что повышение цены произошло впервые за 20 лет.

«Оно связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество, и виды отправляемых сообщений», — уточнили в кредитной организации.

Напомним, на фоне снижения ключевой ставки Центробанком несколько российских банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, приняли решение снизить ставки по потребительским кредитам и ипотеке.

Так, Сбербанк понизил ставки по ипотеке до 9,9% годовых. Снижение составило 0,6% процентного пункта. ВТБ сообщил о снижении ставок по потребительским кредитам и ипотеке до тех же 9,9% готовых (минус 0.6 п.п.).