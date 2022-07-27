28 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Сбербанк повысит стоимость уведомлений об операциях

Плата за уведомления о финансовых операциях с банковскими картами Сбербанка повысится на 10 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Сбербанк.
Сбербанк.
Анна Зайкова, altapress.ru

Увеличение стоимости уведомлений намечено на 1 августа. В зависимости от карты, цена составит 40 или 70 рублей в месяц. На кредитках услуга по-прежнему останется бесплатной.

В Сбербанке добавили, что повышение цены произошло впервые за 20 лет.

«Оно связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество, и виды отправляемых сообщений», — уточнили в кредитной организации.

Напомним, на фоне снижения ключевой ставки Центробанком несколько российских банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, приняли решение снизить ставки по потребительским кредитам и ипотеке.

Так, Сбербанк понизил ставки по ипотеке до 9,9% годовых. Снижение составило 0,6% процентного пункта. ВТБ сообщил о снижении ставок по потребительским кредитам и ипотеке до тех же 9,9% готовых (минус 0.6 п.п.).

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость