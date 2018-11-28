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Экономика
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Сбербанк прокомментировал сообщения о требовании обосновывать денежные переводы

В Сбербанке прокомментировали публикации СМИ о том, что ряд банков стал требовать от своих клиентов экономического обоснования денежных операций на суммы в пределах одной тысячи рублей. О «массовых блокировках карт или счетов клиентов» в банке не знают, сообщает ТАСС.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

«В Сбербанке работает система защиты клиентов от мошенничества. Если операция вызывает сомнения, то к клиенту могут обратиться за подтверждением», — говорится в сообщении кредитного учреждения.

Если клиент подтвердил операцию, то она будет проведена.

«Банк должен выполнять и требования законодательства по противодействию отмыванию денег», — подчеркивается в заявлении.

Сбербанк напомнил — критерии проверки операций закреплены в законодательстве и «бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля», пишет RT.

Ранее газета «Известия», ссылаясь на жалобы клиентов, писала, что некоторые банки начали требовать обоснований экономического смысла операций на суммы в пределах 1 тыс. рублей.

Отмечалось, что, если граждане отказываются предоставить документы, объясняющие эти операции, их карту или счёт якобы могут заблокировать.

Указывалось, что подобная проблема возникла у клиентов Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка.

В пресс-службе ЦБ рассказали, что в рамках противодействия мошенничеству банк обязан приостановить операцию и связаться с клиентом, только если сочтет, что трансакция содержит признаки подозрительной операции.

Но в этом случае банк не должен выяснять происхождение средств или назначение платежа. Всё, что необходимо, — это получить от клиента подтверждение отправления денег или отказ от операции.

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