19 января
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Экономика

Сбербанк заработал в Крыму

Сбербанк начал работать в Крыму, сообщает РИА Новости.

Сбербанк.
Сбербанк.
Источник: ПАО Сбербанк.

Сбер сформировал команду и начал работать на полуострове. Банк установил первые банкоматы.

Сеть устройств самообслуживания заработает по всему Крыму в ближайшие полгода.

Кроме того, в 2023-м там будут открывать офисы Сбербанка. В крупнейших городах они заработают в первом полугодии.

Сбер функционировал в Крыму через дочернюю компанию до 2014 года. Но свернул все операции после вхождения полуострова в состав России из-за санкций США и Европы.

Ранее Сбер повысил ставку по базовым ипотечным программам.

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