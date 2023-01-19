Сбербанк заработал в Крыму

Сбер сформировал команду и начал работать на полуострове. Банк установил первые банкоматы.

Сеть устройств самообслуживания заработает по всему Крыму в ближайшие полгода.

Кроме того, в 2023-м там будут открывать офисы Сбербанка. В крупнейших городах они заработают в первом полугодии.

Сбер функционировал в Крыму через дочернюю компанию до 2014 года. Но свернул все операции после вхождения полуострова в состав России из-за санкций США и Европы.

Ранее Сбер повысил ставку по базовым ипотечным программам.