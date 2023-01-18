18 января
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Жизнь

Бывшему владельцу «Бахетле» дали срок за налоговое преступление

Экс-владельцу «Бахетле» Евгению Насоленко дали срок по уголовному делу о налоговом преступлении, пишет ngs.ru.

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

В Новосибирске Октябрьский районный суд дал руководителю компании «Ритейл Центр» срок, поскольку обвиняемый уклонялся от уплаты НДС в течение двух лет.

Насоленко признали виновным в уклонении от уплаты налогов в размере более 173 млн рублей.

Утверждается, что Евгений Насоленко уклонялся от уплаты НДС с организации с 30 сентября 2016 года по 1 июня 2018-го.

Подсудимый вносил в налоговую декларацию заведомо ложные сведения, а также отправлял документы в налоговые инспекции Новосибирска и Алтайского края.

Насоленко не признал вину, но суд пришел к выводу, что она доказана.

Ранее пассажир самолета получил реальный срок за дебош на борту.

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