Кто получил «Китайский рынок» в Барнауле и что можно сделать с покупкой

«Китайский рынок» на ул. Космонавтов, 59 в Барнауле пытались продать с 2018 года. Расскажем, кому все-таки достался участок и все, что на нем находится, и как его можно использовать.

Что известно о сделке

4094 штук обыкновенных именных бездокументарных акций «Торгово-производственного комплекса Алтайского края» приобрела компания «Бизнес Альянс». Общая площадь участка составляет 14 га. Численность работников — 87 человек.

«Бизнес Альянс» оказался единственным участником этих торгов — по крайней мере публично. Позже «Алтайкрайимущество» сообщило СМИ о том, что имена других участников торгов скрыли по требованию законодательства.

Рынок достался фирме за минимальную сумму, которая возможна по условиям, — 189,9 млн рублей. Начальная цена составляла 379,8 млн рублей.

Кто купил

Известно, что «Бизнес Альянс» занимается строительством жилых и нежилых зданий и предоставлением финансовых услуг. Ее зарегистрировали 25 ноября 2022 года. Собственники — Адам Ахмадов и компания «Квартал» (ее в свою очередь учредили Михаил Шамков и Тихон Вдовин).

Китайский рынок в Барнауле. Дмитрий Кудрявцев.

Руководитель «Бизнес Альянса» — известный предприниматель Иван Вдовин, сын основателя «Магис» Евгения Вдовина.

Сейчас бизнесмен руководит несколькими компаниями: «Пивная артель», «Зенит-Алтай», «Кар-Ойл», «Сибресурс», «Горно-Алтайгаз», «Газойл+», «Сибстройгрупп», «Мой сервис» и другими. Некоторое время управлял крупнейшим поставщиком сжиженного газа в регионе, компанией «Алтайкрайгазсервис».

Также предприниматель — учредитель или соучредитель 14-ти действующих организаций. В основном они касаются производства изделий из бетона, ремонте оборудования, торговли сжиженным газом.

Список включает в себя «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 1 имени Владимира Ивановича Мудрика». С 2018 года Вдовин — ключевой владелец предприятия.

Имя Ивана Вдовина периодически мелькает на земельных аукционах. Так в 2020 году он выкупил производственный корпус площадью 8 тыс. кв м в Барнауле на пр. Калинина 15/1 за 117 млн рублей.

Китайский рынок в Барнауле. Дмитрий Кудрявцев.

Компания «Мой сервис», которую учредил и которой управляет предприниматель, участвовала в торгах заброшенного участка в самом центре города, на ул. Интернациональной, 130. В итоге он достался «Строительной инициативе» за 60 млн рублей.

Также известно, что в 2015 году Иван Вдовин мог стать одним из первых банкротов-физлиц в Алтайском крае. Но не стал.

Как можно использовать участок

Сейчас большая часть участка комплекса в генеральном плане относится к коммунально-складской зоне. Чтобы строить здесь, например, жилые дома, нужно изменить назначение земли. Что непросто: неподалеку от территории рынка находится завод, у которого есть охранная зона в 1 км, где строить жилье нельзя.

Интерес потенциальных застройщиков к «Китайскому рынку» отрицал и замначальника «Алтайкрайимущества» Алексей Аленников.

Точные планы «Бизнес Альянса» по использованию участка неизвестны.