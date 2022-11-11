Что власти края ответили алтайским застройщикам, которые желают знать, когда и какую госземлю могут брать в аренду

Как писал altapress.ru, региональный Союз строителей решил обратиться к губернатору с просьбой с оставить график проведения земельных торгов , обосновывая это тем, что им сложно составлять планы и определять свои возможности. В свою очередь, в управлении имущественных отношений Алтайского края объяснили, почему действующий порядок нельзя изменить и со сроками процедуры все в порядке.

Чтобы доказать, что у застройщиков достаточно времени, замначальника управления Алексей Аленников во время пресс-конференции описал процедуру, при которой государственные земли сдаются в аренду.

Сначала строители разрабатывают планировку земли, их ставят на кадастровый учет и оценивают. Информацию о торгах публикуют не позднее, чем за 30 дней до них. После процедуры следует десятидневный мораторий на заключение договора. Далее победитель 30 дней может заключать договор, а потом еще 10 дней оплачивать.

«Получается 80 дней с момента объявления до фактической оплаты, — говорит Аленников. — Мне кажется, срок достаточно существенный, чтобы успеть. Он определен федеральным законодательством, это нельзя изменить».

Также стало известно, что в начале 2023 года на торги выставят право аренды двух участков — на ул. 6-й Нагорной и в Квартале 2012. О том, что это за участки и сколько они могут стоить, можно узнать в этом тексте.

Что еще рассказал Алексей Аленников