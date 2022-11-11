Что власти края ответили алтайским застройщикам, которые желают знать, когда и какую госземлю могут брать в аренду

Чтобы доказать, что у застройщиков достаточно времени, замначальника управления Алексей Аленников во время пресс-конференции описал процедуру, при которой государственные земли сдаются в аренду.
Сначала строители разрабатывают планировку земли, их ставят на кадастровый учет и оценивают. Информацию о торгах публикуют не позднее, чем за 30 дней до них. После процедуры следует десятидневный мораторий на заключение договора. Далее победитель 30 дней может заключать договор, а потом еще 10 дней оплачивать.
«Получается 80 дней с момента объявления до фактической оплаты, — говорит Аленников. — Мне кажется, срок достаточно существенный, чтобы успеть. Он определен федеральным законодательством, это нельзя изменить».
Также стало известно, что в начале 2023 года на торги выставят право аренды двух участков — на ул. 6-й Нагорной и в Квартале 2012. О том, что это за участки и сколько они могут стоить, можно узнать в этом тексте.
Что еще рассказал Алексей Аленников
61 заявитель продлили договор аренды для строительства без торгов на три года. Такую возможность они получили благодаря ФЗ № 58 до марта 2023 года. Три сделки не состоялись — срок действия договора у заявителей уже истек.
«Большинство застройщиков желают продолжать пользоваться правом аренды земельных участков после того, как завершили строительство. Когда объект возведен, арендатор имеет право обратиться за предоставлением участка в аренду на 49 лет, либо выкупить его».
«Арендуемые земли сельхозназначения составляют 100,6 тыс. га. — это 99% от общей площади государственных участков, сданных в аренду. Отказов от участков в этом году не было и мы их, в принципе, не ожидали».
«Официальные обращения насчет „Китайского рынка“ в Алтайкрайимущество от потенциальных застройщиков не поступали, поэтому говорить об их интересе я не могу. Что касается пакета акций — продадим в рамках федерального закона».