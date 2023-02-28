Семь из десяти клиентов в регионах Алтая пользуются ВТБ Онлайн

Более 70% клиентов банка в Алтайском крае и Республике Алтай в конце 2022 года проводили повседневные операции в ВТБ Онлайн. Чаще всего дистанционно жители этих регионов открывают вклады и накопительные счета, а также совершают платежи и переводы.

Число пользователей ВТБ Онлайн в Алтайском крае и Республике Алтай превысило 180 тысяч человек. Многие повседневные задачи, в том числе финансовые операции, жители региона предпочитают решать дистанционно. Самыми популярными услугами в ВТБ Онлайн остаются платежи и переводы, а также оформление сберегательных продуктов. В декабре пользователи разместили через приложение банка 81% вкладов и накопительных счетов.

— Функционал цифровых сервисов активно развивается. С их помощью можно дистанционно совершать различные операции: от оплаты за услуги ЖКХ и переводов по номеру телефона до оформления заявок на материнский капитал и налоговый вычет. Несмотря на вызовы, с которыми банкам пришлось столкнуться в прошлом году, онлайн-сервисы стабильно работают, обогащаются новыми полезными функциями, поэтому их аудитория постоянно растет, — отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

ВТБ запустил новое мобильное приложение ВТБ Онлайн в 2020 году. Помимо финансовых услуг в приложении доступны небанковские сервисы, сервисы для самозанятых. Банк продолжает расширять число опций для обеспечения безопасности пользователей, включая возможность самостоятельно настраивать лимиты операций, посмотреть подключенные устройства, заблокировать карту или учетную запись при подозрении на мошеннические действия, подключить определитель номера. Связаться с банком для консультации можно с помощью чат-бота в приложении или на странице авторизации до ввода данных для входа в учетную запись. В 2022 году доля розничных продуктов, открытых онлайн клиентами ВТБ, увеличилась в 1,5 раза. Дистанционно клиенты оформили почти половину розничных продуктов. Число пользователей ВТБ Онлайн превышает 12 млн человек.