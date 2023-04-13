«Семейная ипотека» стала главным фактором роста кредитов на жилье в первом квартале 2023 года

В марте банки выдали россиянам на покупку жилья в кредит 573,5 млрд рублей. Год к году, как пишет газета «Известия», объем выдач вырос на 9,3%. И в первую очередь такой результат обеспечили льготные ипотечные программы. В течение 2022 г. правительство приняло ряд мер, касающихся их переформатирования. В результате планы по сворачиванию льготной ипотеки были пересмотрены, и в конце 2022 г. ипотека с господдержкой на новостройки была продлена до 1 июля 2024 г.

В результате банки вновь зафиксировали рост спроса со стороны ипотечных заёмщиков. Так, в январе-феврале 2023 года объем выдач льготной ипотеки в банке «Открытие» показал трехкратный рост. Повышенным спросом у заемщиков пользуются «Ипотека с господдержкой» и «Семейная ипотека», на которые приходится две трети всех сделок. Средний размер кредита составил 4,6 млн рублей, за год он вырос на 18%. В пятерку регионов по объемам выдач льготной ипотеки в первом квартале 2023 года вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Красноярский край и Саратовская область.

Ранее о том, что по итогам первого квартала 2023 года «семейная ипотека» впервые обогнала по спросу льготную, до последнего времени всегда выступавшую локомотивом рынка первичной недвижимости, объявил и банк ВТБ. В январе-марте банк провел по «семейной ипотеке» более 10,3 тысячи сделок на 62 млрд рублей. В то же время «Ипотеку с господдержкой-2020» оформили около 9 тысяч клиентов на 55,2 млрд рублей. В целом, по итогам первого квартала 2023 года 44,3 тысячи клиентов оформили в банке жилищные кредиты на 228 млрд рублей. Самым результативным оказался март, когда объем выдач достиг 105,4 млрд рублей и на 35% превысил результат февраля. Примерно каждую вторую сделку в январе-марте ВТБ проводил в рамках программ с господдержкой.