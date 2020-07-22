Карлин выйдет на Томенко. Алтайский сенатор попробует решить проблему барнаульского автовоказала

Предприятие «Барнаульский автовокзал» получило ответ на обращение к члену Совета Федерации Александру Карлину, представляющему там интересы Алтайского края. Таким образом, теперь компания уже по-максимуму задействовала свой административный ресурс в вопросе сохранения важного для нее перрона высадки пассажиров.

Ответ, который пришел на имя гендиректора «Барнаульского автовокзала» Алексея Богданова от сенатора Карлина (копия есть в распоряжении редакции — Прим. altapress.ru), весьма лаконичен.

«Сообщаю, что Ваше обращение по вопросу предоставления в аренду земельного участка, расположенного у входа в здание автовокзала, направлено мной для рассмотрения Губернатору Алтайского края. О результатах рассмотрения обращения вы будете проинформированы Правительством Алтайского края», — сообщил Александр Карлин.

За этим, на первый взгляд, формальным ответом есть интересный контекст. И дальнейшее развитие событий определенным образом продемонстрирует ту степень влияния, которую Александр Карлин, управлявший краем 13 лет, сумел сохранить в регионе.

Губернатор , мэр и логистика

Дело в том, что в бытность губернаторства Карлин согласовал решение о предоставлении «Барнаульскому автовокзалу» земельного участка напротив основного здания в аренду без торгов.

Александр Карлин. Анна Зайкова , altapress.ru

Глава региона и тогдашний мэр Барнаула Сергей Дугин предварительно выезжали на место, чтобы ознакомиться с транспортной логистикой и пассажиропотоками автовокзала.

В результате у предприятия появился дополнительный и отдельный перрон для междугородних автобусов, прибывающих в Барнаул. Алексей Богданов считает это чрезвычайно важным для организации работы транспортного узла, обслуживающего в среднем 1,2 млн человек в год.

Срок договора аренды участка истек уже после прихода к власти в крае Виктора Томенко. И ситуация стала развиваться не по сценарию команды Богданова.

Краевое управление имущественных отношений нашло несколько разных оснований, чтобы отказать «Барнаульскому автовокзалу» в оформлении новых договорных отношений. Судебное разбирательство по этом поводу сейчас идет в Арбитражном суде Алтайского края уже почти год.

На одном из последних судебных заседаний представитель транспортного предприятия попросил приобщить к материалам дела актуальное на настоящий момент заключение экспертов.

В нем указано, что территория перрона используется «для минимизации распространения инфекционных заболеваний среди пассажиров», что «особо актуально в связи с угрозой новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

Алексей Богданов , директор Барнаульского автовокзала. Анна Зайкова , altapress.ru.

Попросил привести доводы

В обращении к сенатору Александру Карлину директор «Барнаульского автовокзала» сообщил, что руководители профильных подразделений мэрии Барнаула и краевого правительства, от которых требовались лишь формальные действия по заключению нового договора аренды, «скоординировано изменили свое отношение и мнение по проблеме».

«Во всяком случае, ни на уровне управления имущественных отношений , ни на уровне Министерства транспорта Алтайского края, теперь мы уверены, проблема решена не будет», — конкретизировал мысль Богданов в письме сенатору.

От Александра Карлина директор автовокзала хотел бы одного — чтобы сенатор высказал «уважаемому губернатору Томенко В.П. свои доводы по важности исполнения ранее проработанного Вами вопроса».

Тем более, указал Богданов, что губернатор имеет самостоятельное право предоставлять такие участки в аренду без торгов, если речь идет об объектах регионального значения.

Молчание чиновников

В итоге предприятие «Барнаульский автовокзал» оказалось в незавидном положении. Оно вынуждено судится в арбитраже с краевыми чиновниками и одновременно просить их же о понимании, а губернатора Томенко — «о сохранении преемственности в исполнении ранее высказанных обещаний бывшим руководителем Алтайского края».

Виктор Томенко. Фото из архива пресс-службы Правительства

С начала лета Алексей Богданов направил письма Виктору Томенко, главе регионального Роспотребнадзора Ирине Пащенко и начальнику управления имущественных отношений Елене Зинковой.

По информации altapress.ru, Пащенко на приглашение предпринимателя приехать на автовокзал не отреагировала. Богданов предлагал ей лично убедиться, что перрон прибытия необходим для разделения пассажиропотока и минимизации распространения коронавируса.

Встреча представителей «Барнаульского автовокзала» с Еленой Зинковой для обсуждения условий мирового соглашения также не состоялась. Чиновница проигнорировала предложение перевозчиков найти компромисс.

Елена Зинкова. Altairegion22.ru

Аппарат Виктора Томенко на сегодняшний день ответ на обращение к губернатору Алексею Богданову не предоставил.

Остается еще арбитражный процесс, длящийся в первой инстанции с августа 2019 года. На одном из последних заседаний суд уже сам предложил истцу и ответчику обсудить между собой возможность заключения мирового соглашения.

Что касается сенатора Карлина, то он свой небольшой шаг для возвращения в информационную повестку Алтайского края уже сделал. Любой исход этого земельного противостояния будет интересен с точки зрения сохранения авторитета экс-главы края в еще недавно полностью подконтрольном ему регионе.

А клиенты «Барнаульского автовокзала» по-старинке уместятся и на одном перроне.