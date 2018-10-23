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Сибирские производители заявили о скором росте цен на хлеб

Крупные красноярские производители хлеба предупредили торговые сети о том, что увеличат отпускные цены в среднем на 8−12%. Основная причина — рост цен на зерно и муку. Хлеб будет дорожать по всей стране, пишет «Коммерсантъ».

День хлеба в Барнауле
День хлеба в Барнауле
Олег Богданов

Как сообщили красноярские хлебозаводы, последний раз цены на хлебобулочные изделия увеличивались на 5−10% в первом квартале 2016 года. Теперь же сдерживать цены для них стало нерентабельно. Аналогичные меры предпринимают пекари по всей стране.

Необходимость переписать ценники производители объясняют повышением минимального размера оплаты труда на 20% с мая, увеличением налоговых отчислений, ростом цен на муку, бензин, упаковку, пищевые ингредиенты и девальвацией рубля. Как сообщают эксперты издания, мука за год подорожала на 27%.

Как отмечает «Коммерсантъ», российские пекари ведут переговоры с поставщиками об увеличении отпускных цен с августа 2018 года. По мнению участников рынка, плавного повышения стоимости хлеба стоит ожидать с 1 ноября, когда у производителей вырастут затраты на отопление.

По данным Минсельхоза, в январе—сентябре цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 2,3%, что на 0,1 процентного пункта выше, чем за аналогичный период 2017 года.

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