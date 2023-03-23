Сибиряки все активнее пользуются аккредитивами при совершении покупок движимого и недвижимого имущества

Клиенты Сибирского Сбера все чаще используют аккредитивную форму расчетов как инструмент защиты своих сделок купли-продажи. Аккредитивом называется специальный счет, на котором банк хранит средства покупателя до момента полного исполнения продавцом своих обязательств по договору. Иными словами, банк выступает в роли гаранта между покупателем и продавцом и перечисляет средства продавцу только после соблюдения обеими сторонами оговоренных условий.

В 2023 году банк наблюдает активный интерес своих клиентов в использовании аккредитивов в абсолютно различных сферах жизни. Например, сегодня применение аккредитивов возможно при покупке любого движимого имущества, оплаты товаров и услуг, выдачи или получении займа, оформлении залоговых объектов, раздела имущества или оформлении наследства и т.д. В этом году сибиряки приобретали с использованием аккредитива автомобили премиум-сегмента, квадроциклы, оплачивали паи и вступительные взносы в ЖСК. Доля подобных сделок с аккредитивом уже показала двукратный рост по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Аккредитивы физических лиц традиционно в силу своих невысоких тарифов пользуются повышенным спросом в сделках с недвижимостью — с начала 2023 года сибиряками оформлено уже более 2000 сделок с аккредитивом.

Дмитрий Солнцев,

председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк: