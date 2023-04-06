Слушатели Президентской программы подготовки управленческих кадров посетили Барнаульский пивоваренный завод

Слушатели Президентской программы подготовки управленческих кадров посетили одно из крупнейших предприятий Барнаула — Барнаульский пивоваренный завод. Они оценили производственную базу предприятия и обсудили актуальные для бизнеса проблемы.

Президентская программа управленческих кадров действует уже четверть века. За это время почти 2000 руководителей из разных сфер от пищевой и перерабатывающей промышленности до энерго-отрасли смогли повысить свою квалификацию. Главная задача госпрограммы — решение проблем бизнеса. Для этого используют разные способы: деловые игры, экскурсии на объекты, и даже стажировки на зарубежных предприятиях.

Константин Ланин , директор КГБУ «Алтайский региональный ресурсный центр». Фото: Виталий Барабаш.

Первый этап — образовательная часть. Вторая часть — стажировки. До 2020 года стажировки у нас проходили в странах Европы: Германия, Франция, Норвегия, Япония. Сейчас география стран поменялась — это Беларусь, Турция, Иран, — отметил директор КГБУ «Алтайский региональный ресурсный центр» Константин Ланин.

В рамках делового посещения слушатели Президентской программы обсудили систему контроля качества слабоалкогольных, безалкогольных напитков и воды, выпускаемых на Барнаульском пивоваренном заводе, экономические и производственные показатели работы предприятия, а также познакомились с технологией производства напитков.

Наш завод реализует на предприятии социальную стратегию, в рамках которой на протяжение длительного времени ведётся сотрудничество с представителями высших учебных заведений, в том числе, в качестве базы для учебных практик и стажировок студентов, что в особенности актуально для предприятий, работающих в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, ведь работая и стажируясь непосредственно на производстве, будущий выпускник не только оттачивает навыки, полученные в процессе обучения, но и получает возможность трудоустройства, — отмечает генеральный директор предприятия Алексей Рыбников.

Президентской программы подготовки управленческих кадров посетили Барнаульский пивоваренный завод. Фото: Виталий Барабаш.

Для нас стало доброй традицией предоставлять площадку для проведения экскурсий и круглых столов слушателям и выпускникам Президентской программы, ведь таким образом мы взаимообогащаемся новыми знаниями, новой информацией, возникают совместные проекты. У некоторых участников президентской программы есть интересы выращивать, допустим, хмель для пивоварения в Алтайском крае. Она актуальна и для нас тоже. Возможно, в будущем завяжется какое-то партнерство, — добавляет Алексей Анатольевич.

Одним из участников круглого стола стал директор Международного института экономики, менеджмента и информационных систем Степан Межов.

Степан Межов , директор Международного института экономики , менеджмента и информационных систем. Фото: Виталий Барабаш.

С течением времени меняются подходы, внедряются новые практики, преподаватели уходят от формата традиционных передач знаний, лекций, семинаров. Появляется больше интерактивов, игровых схем, деловых игр. Именно такой подход позволяет транслировать знания и практики на максимально широкие аудитории обучающихся — от бывших школьников — первокурсников студентов-очников до опытных собственников бизнеса, обучающихся на Президентской программе, — отметил он в своём интервью.

Президентской программы подготовки управленческих кадров посетили Барнаульский пивоваренный завод. Фото: Виталий Барабаш.

Как отметили сами участники мероприятия — слушатели Президентской программы, такой симбиоз научного подхода к обучению и практических стажировок на ведущих производственных предприятиях нашего региона — это основа и хороший базис для получения новых компетенций в рамках действующих производственных процессов.