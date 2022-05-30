СМИ: немецкие фермеры боятся проблем с урожаем из-за антироссийских санкций

Немецкие фермеры жалуются на серьезные проблемы, которые возникают в полях из-за нехватки минеральных удобрений из России и Беларуси. Об этом пишет газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Отмечается, что за 2021 год ФРГ импортировала более 4,6 млн тонн российских и белорусских удобрений, а страны Евросоюза — 13 млн тонн. При этом в настоящее время ввоз продукции ограничили из-за санкций.

По словам представителей Немецкого крестьянского союза, в последние годы объем урожая в ФРГ составил 40−47 млн тонн зерновых. Эксперты уверены, что санкции и подорожание газа могут привести к резкому снижению этого показателя.

«Исчезновение с рынка российских азотных и комплексных, а также белорусских калийных удобрений приведет к снижению урожайности», — прогнозирует DWN.

Издание добавляет, что производство удобрений требует большого количества энергии — в частности, природного газа. Основной его источник для Европы — Россия.

А вот научно-производственное предприятие «Алтайспецпродукт» может существенно нарастить объемы производства эмульгаторов благодаря санкциям США. Об этом сообщил исполнительный директор Союза промышленников Алтай Виктор Мещеряков.