СМИ: западные банки начали скупать российские активы

Крупнейшие инвестиционные банки США Goldman Sachs и JPMorgan Chase покупают подешевевшие российские корпоративные облигации, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg .

Пополнить свои активы также стремятся хедж-фонды, специализирующиеся на покупке дешевых долговых бумаг, и банки — для клиентов или для перепродажи потенциальным покупателям.

Стоимость российских корпоративных облигаций, номинированных в иностранной валюте, в последние дни серьезно снизилась, и Bloomberg предполагает, что они могут быть исключены из основных индексов-бенчмарков.

Рынок также допускает, что компании из России могут просрочить выплаты основной суммы долга из-за ограничения доступа к валюте.

«Хотя покупка подешевевших ценных бумаг — обычная практика для Уолл-стрит, но конфликт России и Украины и ужесточение антироссийских санкций добавляют к привычным рискам для таких сделок еще и новый риск, в том числе репутационного ущерба», — отмечает издание.

Goldman Sachs интересуется корпоративными долговыми обязательствами компаний Evraz, «Газпром» и РЖД, срок погашения которых наступает в течение ближайших двух лет, а также покупает российские суверенные облигации.

Российские корпоративные и государственные заемщики на международных рынках облигаций в ближайшие три месяца должны выплатить около $2 млрд купонных платежей и $7 млрд основного долга до конца мая.

JPMorgan сообщил клиентам, что в четверг, 3 марта, торговал российскими и украинскими корпоративными долговыми обязательствами на сумму около $200 млн, в том числе принадлежавшими клиентам, которые хотели выйти из позиций.

Ранее рейтинговые агентства Fitch и Moody’s заявили о растущем риске дефолта по суверенным долговым платежам России, на этом фоне суверенный кредитный рейтинг России был понижен.