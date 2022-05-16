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Экономика

Сотовые операторы готовятся импортировать в РФ подержанные базовые станции

Сотовые операторы задумались об импорте в Россию бывшего в употреблении оборудования, пишут «Известия» со ссылкой на источники на рынке.

Вышка сотовой связи.
Вышка сотовой связи.
altapress.ru

Речь идет передаче базовых станций из дружественных стран.

На такой шаг операторы готовятся пойти из-за прекращения поставок в Россию продукции таких гигантов как Nokia, Ericsson и Huawei.

При этом связистам будет тяжело найти мало изношенное оборудование, которое можно приспособить для работы на российских сетях, отмечает издание. Если же поставок не будет вовсе, на мобильных сетях к концу лета могут возникнуть сбои, пишет Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что на фоне западных санкций и дефицита телекоммуникационного оборудования Минцифры рекомендовало операторам отказаться от тарифов с безлимитным интернетом. Такая мера была вызвана неопределенностью с поставками телекоммуникационного оборудования операторам.

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT полагает, что в текущих экономических условиях резервов оборудования операторов связи хватит на полгода. В Минцифры же заявили, что не видят предпосылок для сбоев в сетях связи.

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