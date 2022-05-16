Сотовые операторы готовятся импортировать в РФ подержанные базовые станции

Сотовые операторы задумались об импорте в Россию бывшего в употреблении оборудования, пишут «Известия» со ссылкой на источники на рынке.

Речь идет передаче базовых станций из дружественных стран.

На такой шаг операторы готовятся пойти из-за прекращения поставок в Россию продукции таких гигантов как Nokia, Ericsson и Huawei.

При этом связистам будет тяжело найти мало изношенное оборудование, которое можно приспособить для работы на российских сетях, отмечает издание. Если же поставок не будет вовсе, на мобильных сетях к концу лета могут возникнуть сбои, пишет Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что на фоне западных санкций и дефицита телекоммуникационного оборудования Минцифры рекомендовало операторам отказаться от тарифов с безлимитным интернетом. Такая мера была вызвана неопределенностью с поставками телекоммуникационного оборудования операторам.

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT полагает, что в текущих экономических условиях резервов оборудования операторов связи хватит на полгода. В Минцифры же заявили, что не видят предпосылок для сбоев в сетях связи.