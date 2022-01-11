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Экономика

Сотовые операторы обнулили цены на звонки и СМС из Казахстана

Операторы «большой четверки» обеспечат бесплатную связь для россиян, которые во время беспорядков оказались в Казахстане.

Телефон. Переговоры.
Телефон. Переговоры.
Pixabay.com

О договоренности с МТС, «Билайном», «Мегафоном» и Tele2 сообщает Минцифры.

Речь идет о входящих, исходящих вызовах и СМС-сообщениях, в том числе при отрицательном балансе.

Звонки и СМС не будут тарифицироваться с 12 по 19 января.

Это позволит бесплатно связываться с диппредставительствами и авиакомпаниями для решения вопросов пребывания в стране, а также всегда оставаться на связи с родными и близкими, отмечается в сообщении. При этом установлен лимит на бесплатную связь — 120 минут в сутки на абонента, пишет bfm.ru.

Все, кто находился в роуминге на территории Казахстана с 5 января, смогут запросить перерасчет расходов у своего оператора, отметили в ведомстве.

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