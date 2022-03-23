24 марта
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Экономика

Совфед одобрил отмену НДФЛ с процентов по вкладам, полученных в 2021—2022 годах

Совфед одобрил закон, который отменяет уплату НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021—2022 годах, сообщает РИА «Новости».

Вклад.
Вклад.
СС0

Напомним, с 2021 года в России ввели налог в размере 13% на процентные доходы по вкладам, превысившие необлагаемую сумму.

«Закон освобождает граждан от уплаты НДФЛ с процентных доходов по вкладам в банках за 2021−2022 годы, которые подлежали бы уплате в 2022—2023 годах. При этом вносятся изменения в правила налогообложения процентных доходов по вкладам, которые распространятся на будущие налоговые периоды после 2022 года», — отмечает агентство.

Необлагаемый доход будет определяться как произведение 1 млн рублей и максимального значения ключевой ставки ЦБ в данном году.

Если ключевая ставка ЦБ в течение года повышалась, а вслед за ней росли и ставки по вкладам, то увеличится и необлагаемый доход, в итоге гражданам больше налогов платить не придется.

Закон также содержит нормы, направленные на стимулирование перевода ценных бумаг (долей) российских организаций из собственности иностранных компаний в собственность российских физлиц.

В этих целях от НДФЛ освобождаются доходы в виде имущества (за исключением денежных средств) и имущественных прав, полученных в 2022 году от иностранной организации или иностранной структуры без образования юрлица, в отношении которой гражданин являлся контролирующим лицом или учредителем по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Ранее российские банки подсчитали убытки от вынужденного повышения ставок по вкладам.

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