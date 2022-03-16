Спасти рядового бизнесмена. Руководители компаний обсудили, как вывести из-под огня алтайское предпринимательство

Предприниматели оказались в беспрецедентной ситуации, требующей фундаментальных перемен и волевых решений от главы государства, уверены алтайские бизнесмены. Западные санкции вызвали рекордный рост цен на сырье, ограничили поставки товаров, разорвали выстроенные связи. И это — лишь вершина айсберга. Как не пойти на дно в новых реалиях, предприниматели Алтайского края обсудили на круглом столе.

Девяностые «отдыхают»

Собравшись на своеобразный мозговой штурм, представители разных направлений алтайского бизнеса ушли от бесполезного, по их мнению, «перемалывания» проблем. Суть встречи заключалась в обмене мыслями и предложениями: какие меры могут спасти малый и средний бизнес от западных санкций.

На круглом столе , посвященном проблемам малого и среднего бизнеса , возникшим на фоне антироссийских санкций. Анна Зайкова.

Как признались многие участники, за долгие годы работы в своих отраслях они еще не сталкивались с настолько убийственным кризисом. И даже 90-е не идут ни в какое сравнение с ныне сложившейся ситуацией.

Тем не менее, подчеркнули бизнесмены, нужно искать пути выхода. Здесь не обойтись без молниеносных антикризисных мер и фундаментальных реформ. В этом участники круглого стола оказались на удивление солидарны друг с другом.

«Наши интересы неотделимы от интересов страны, в которой мы живем. Искать способы их решения нужно нам, а не кому-то другому. Задача бизнеса сегодня — использовать кризис еще и как возможность стать экономически более независимыми. И без помощи государства мы вряд ли сдвинем что-то с мертвой точки», — отметил председатель правления Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц.

Участники круглого стола выделили ряд магистральных и весьма настойчивых предложений. В первую очередь, властям нужно максимально снизить налоговое бремя на бизнес, хотя бы на время действия санкций. Кроме того, следует утвердить кредитные каникулы и, наконец, навести порядок в ценовом секторе.

Например, поставщики упаковки уже взвинтили стоимость своей продукции минимум в шесть раз. И сейчас они буквально «душат» предприятия, зависящие от них. Сюда же можно добавить требование поставщиков перейти на 100-процентную предоплату за сырье и многие другие нововведения.

«Бизнес оказался в новой реальности, последствия которой еще проявят себя. Мы в самом начале пути», — отметил Фриц.

Экстраординарные методы

Председатель Алтайского союза предпринимателей добавил: российский бизнес десятилетиями стремился в рыночную экономику, интегрировался с мировым сообществом. И сегодня буквально в мгновение ока все связи были разорваны.

На круглом столе , посвященном проблемам малого и среднего бизнеса , возникшим на фоне антироссийских санкций. Анна Зайкова.

Причем, происходящее касается не только «сытых» предпринимателей, но и рядовых людей. Малый и средний бизнес — важный сектор отечественной экономики, обеспечивающий рабочими местами едва ли не половину населения. Поэтому спасение «утопающих» — вопрос национальной безопасности страны, вставшей перед угрозой массовой безработицы.

«В период кризиса власть просто обязана обеспечить поддержку. Предприниматели являются еще и работодателями. Большая часть населения получает заработную плату не у государства, а у нас», — отметил президент Союза зернопереработчиков, гендиректор компании «Грана» Валерий Гачман.

Такая экстраординарная экономическая ситуация требует соответствующих решений, уверен лидер Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев. Московский эксперт принял участие в круглом столе в формате онлайн-трансляции.

На круглом столе , посвященном проблемам малого и среднего бизнеса , возникшим на фоне антироссийских санкций. Анна Зайкова.

Он внес в дискуссию определенную конкретику. В частности, Ковалев предложил полностью освободить от налогов все частные предприятия с оборотом до 20 млрд рублей, а также наложить мораторий на выплату процентов и части основного долга по банковским кредитам.

«И конечно, президента нужно просить навести порядок в той команде, которая сейчас работает, потому что она не способна решить все навалившиеся проблемы. Сейчас сложно даже оценить их глубину. Поэтому нужны решительные люди. И бизнес должен делегировать туда своих представителей — тех, кто умеет работать в условиях аврала и кризиса. Необходимы кардинальные изменения. Шажок влево, шажок вправо ситуацию не спасут», — категорично сказал эксперт.

Северокорейский сценарий

По словам Ковалева, для начала действие антикризисных мер можно распространить на время санкций и экономической нестабильности, а уже потом преобразовать во что-то более долгоиграющее. Но в любом случае, экономическая сфера уже давно остро нуждается в реформах.

На круглом столе , посвященном проблемам малого и среднего бизнеса , возникшим на фоне антироссийских санкций. Анна Зайкова.

«Уверен, мы выстоим. Но предпринимательству нужно дать небывалую свободу, и через месяц у нас уже будут рябчики и ананасы», — заключил он.

В то же время московский эксперт заметил: на фоне происходящего велика вероятность того, что Россия «спрячется» в мобилизационную экономику. А это может привести к повтору северокорейского сценария и полной изоляции.

Кризис , перемалывающий «пищевиков»

Антироссийские санкции не обошли пищевую и перерабатывающую промышленность. На круглом столе отрасль представляла замдиректора компании «Алтан» Ольга Карюкина.

На круглом столе , посвященном проблемам малого и среднего бизнеса , возникшим на фоне антироссийских санкций. Анна Зайкова.

Предприятие в свое время инициировало запрет вывоза зерна твердой пшеницы на экспорт. По словам спикера, «пищевиков» никто не услышал, поэтому кризис больно ударил и по производителям макарон. Дефицит такого зерна может свести на нет производство важного для рациона продукта.

Ольга Карюкина также рассказала, что переработчики оказались между молотом и наковальней. Они должны найти деньги на 100-процентную предоплату сырья и товаров для производства, в то же время за произведенную и отгруженную продукцию предприниматели могут получить деньги иногда только через несколько месяцев. Вдобавок, сети, которым вовремя не поставили продукт, вправе наложить на производителя штраф. Не все предприятия могут выдержать такую нагрузку.

«Игнорировать нашу отрасль не совсем разумно. Закрытие предприятий может привести к непоправимым последствиям. Не прошло и двух недель с начала спецоперации, как из-за экономических санкций Запада в наших продуктовых магазинах начался ажиотаж, возник дефицит ряда продуктов. Вызвано это искусственно или нет — уже не важно. Главное: мы видим, что последствия не очень приятные», — подчеркнула она.

На круглом столе , посвященном проблемам малого и среднего бизнеса , возникшим на фоне антироссийских санкций. Анна Зайкова.

Карюкина обозначила, без чего отрасли будет сложно справиться с кризисными «недугами» экономики. Помимо освобождения от части налогов, спикер предложила оставить действующие кредиты со ставкой, утвержденной до беспрецедентного решения Центробанка, и уменьшить отсрочку платежа за отгруженный товар до 7−14 дней.

Представитель мукомолов Валерий Гачман добавил к этому списку государственный контроль над ростом провозной платы. Грузоперевозки выступают одной из главнейших статей расходов для производителей в регионах, удаленных от основных рынков сбыта внутри страны.

Тем временем, компании, представляющие услуги по грузоперевозкам, очень чутко реагируют на государственные субсидии в адрес переработчиков. Чаще всего повышением стоимости — поделился наблюдением бизнесмен. Он высказал опасение, что федеральные вливания могут свести на нет всю поддержку.

Кусочек оптимизма

Участники круглого стола не раз отмечали: дефицит запчастей и комплектующих для оборудования на алтайских производствах — головная боль бизнесменов. Большая часть попала под санкции и не поставляется в Россию.

На круглом столе , посвященном проблемам малого и среднего бизнеса , возникшим на фоне антироссийских санкций. Анна Зайкова.

Казалось бы, в такой ситуации соотечественников могли бы выручить местные машиностроители и значительно выиграть, пополнив базу клиентов. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд — отметил генеральный директор предприятия «ЗИАС Машинери» Константин Денисенко.

«За прошедшие две недели у меня скопилось по три-четыре заявки в день на изготовление тех или иных запчастей. И здесь нужно понимать, что для этого нужно освоить абсолютно новую технологию. На запуск хоть какого-то производства сложных запчастей, например, для автомобилей, уйдет не меньше двух-трех месяцев. Мы не можем их изготовить на имеющихся станках», — пояснил он.

Денисенко заверил: со своей стороны завод будет по мере возможностей включаться в процесс налаживания цепочек поставок запчастей для оборудования отечественных производственных компаний.

Весточка в столицу

В завершение практически двухчасового мозгового штурма участники круглого стола обсудили все предложения.

На круглом столе , посвященном проблемам малого и среднего бизнеса , возникшим на фоне антироссийских санкций. Анна Зайкова.

Среди предложений были озвучены: минимизация налогов, льготное кредитование (в том числе ипотечное), остановка проверок фискальными органами, упрощение конкурсных процедуры по госзакупкам, помощь в переориентации на другие рынки сбыта и т.д.

Итогом жаркой дискуссии стали четкие, лаконичные тезисы, которые вошли в обращение к Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину. Письмо уже отправили в Москву.