Специалисты Барнаульского завода котельного оборудования прошли «Фабрику процессов»

Напомним, что данная компания является производителем современного энергетического оборудования, а также выполняет комплекс услуг по проектированию, монтажу, пусконаладочным работам, производит реконструкцию действующих котлов и осуществляет разработку нестандартного оборудования (сжигание сложных видов топлива, утилизация отходов и др.).

В команде Барнаульского завода котельного оборудования были как специалисты, так и руководители подразделений, в том числе генеральный директор предприятия Алексей Квашнин.

Во время тренинга сотрудники НПО «БЗКО» решали нестандартные задачи по оптимизации производственных процессов выстроенных на «Фабрике процессов», а также оценивали результативность своей деятельности на инфоцентре через набор производственных и экономических показателей.

— Присутствуя на «Фабрике процессов» и участвуя в этом лично, я в очередной раз убедился в том, что много зависит от того как ставится задача руководителем исполнителю работ, от слаженности команды, оптимизации процессов, правильно выбранного инструмента и средств индивидуальной защиты, и это лишь малая часть для достижения выбранных целей и исполнения их совместно с командой. Было интересно, за что и хотим сказать Вам спасибо, — отметил по итогу дня директор по производству и по совместительству руководитель программы внедрения мероприятий нацпроекта Роман Радионов.

Напомним, «Фабрика процессов» являет собой учебно-производственную площадку, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.

Обучение строится на основе моделирования процессов сборки «Пульта управления регулятора давления газа Venio-C». Изготовление данного узла является реальным производственным процессом, осуществляемым на ООО «Энгельсское приборостроительное объединение „Сигнал“» в городе Энгельсе Саратовской области.

Процесс состоит из нескольких этапов, во время которых сотрудникам предлагается провести сборку 10 изделий за 20 минут в течение 3-х производственных смен. Улучшая свои показатели с помощью инструментов бережливого производства в каждой последующей смене.