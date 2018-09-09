Специалисты Bloomberg рассказали, что может спасти рубль

У России есть множество возможностей защитить свою национальную валюту — считают специалисты американского делового агентства Bloomberg.

Центробанк уже совершил ряд важнейших шагов, считают в агентстве.

Так, регулятор приостановил ежедневные закупки валюты и отменил еженедельные аукционы по продаже облигаций, пишут argumenti.ru.

Также на руку России играет низкий уровень госдолга (13% от ВВП) и большие золотовалютные резервы (460 млрд долларов). Также для укрепления курса нацвалюты ЦБ РФ может применить корректировку процентных ставок. Наконец, в пользу российской валюты сыграет устойчивый рост нефтяных котировок, считают в агентстве, пишет ura.ru.

Ранее российские эксперты предсказали, что если американцы введут санкции в отношении госдолга РФ, курс доллара превысит 80 рублей, и в стране начнется экономический кризис.

Финансовый кризис

Ранее экс-директор Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише заявил, что уровень уязвимости мировой финансовой системы в настоящее время такой же, как в 2008 году, когда в мире разразился финансовый кризис.

Финансист напомнил, что эксперты пришли к общему мнению: главной предпосылкой мирового финансового кризиса 2008 года стал чрезмерно высокий уровень долга в странах с рыночной экономикой.

С предупреждением об угрозе повторения глобального кризиса ранее уже выступал американский миллиардер Джордж Сорос — по его мнению, мир может столкнуться с новым финансовым кризисом, от которого больше всего пострадает Европа.