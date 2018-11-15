Специалисты выяснили, почему россияне любят контрафакт

Исследование потребительских предпочтений, проведенное Минпромторгом, показало, что 42% граждан разных возрастов и уровня доходов покупают контрафакт только из-за его низкой цены.

Чаще всего приобретаются нелегальные товары легкой промышленности (23%), продукты питания (21%) и фармацевтические препараты (10%), сообщает «Интерфакс».

Статс-секретарь и замглавы министерства Виктор Евтухов на пресс-конференции отметил, что часто потребители делают выбор, не задумываясь о качестве товаров, особенно если цены невелики.

«К сожалению, не всегда потребитель понимает, что он приобретает, что ему предлагают, кто это произвел, в каких условиях это произведено, соблюдены ли требования технических регламентов по безопасности — как минимум, базовые», — добавил он.

Покупая продукцию под известными брендами, потребитель не всегда может отличить, настоящая это ведь или «пиратская копия», отметил представитель Минпромторга, пишет «Росбалт».