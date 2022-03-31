31 марта
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Экономика

Средний ипотечный чек заметно вырос в Алтайском крае

Аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ) посчитали средний размер ипотечного кредита в феврале 2022 года — он вырос на 4,2% к январю и составил чуть более 4 млн рублей.

Ключи от квартиры.
Ключи от квартиры.
CC0

Алтайский край вошел в пятерку регионов, где средний чек выданных ипотечных кредитов вырос сильнее всего.

Эксперты отметили рост +46,6% к февралю 2021 года. Средний размер ипотечного кредита в регионе составил 2 633 966 рублей (годом ранее было 1 796 244 рублей).

«Полтора года средний чек ипотечного кредита растет почти непрерывно. В ближайшие месяцы наибольший вклад в динамику основных показателей ипотечного рынка будет вносить рост коммерческих ставок банков и расширение госпрограмм льготной ипотеки за счет увеличения лимитов. В то же время средний чек по ипотеке по-прежнему будет в наибольшей степени зависеть от динамики цен на жилье», — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Cамый большой средний размер выданных ипотечных кредитов в Москве — 8,04 млн рублей.

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