Средний ипотечный чек заметно вырос в Алтайском крае

Алтайский край вошел в пятерку регионов, где средний чек выданных ипотечных кредитов вырос сильнее всего.

Эксперты отметили рост +46,6% к февралю 2021 года. Средний размер ипотечного кредита в регионе составил 2 633 966 рублей (годом ранее было 1 796 244 рублей).

«Полтора года средний чек ипотечного кредита растет почти непрерывно. В ближайшие месяцы наибольший вклад в динамику основных показателей ипотечного рынка будет вносить рост коммерческих ставок банков и расширение госпрограмм льготной ипотеки за счет увеличения лимитов. В то же время средний чек по ипотеке по-прежнему будет в наибольшей степени зависеть от динамики цен на жилье», — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.