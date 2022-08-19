19 августа
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Экономика

Средства на банковских счетах жителей Алтайского края выросли в 2022 году

Жители Алтайского края стали хранить больше средств на банковских счетах в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные регионального отделения Банка России.

Налоги. Деньги.
Налоги. Деньги.
Pixabay.com

Так, на 1 июля население региона держало в банках 230,3 млрд рублей (без учета эскроу), что на 26,3 млрд рублей больше, чем годом ранее.

По оценке управляющего Отделением Барнаул Банка России Андрея Иванова, прирост средств связан с денежно-кредитной политикой Центробанка, в том числе «привлекательными» ставками по вкладам.

«В целом за март-июнь вклады граждан приросли на 16 млрд рублей, это более, чем вдвое превысило отток в начале года», — уточнил Иванов.

Напомним, специалисты Банка России в Алтайском крае выявили четырех черных кредиторов, три из которых маскировали свою деятельность под ломбард, один — под микрофинансовую организацию.

Чтобы не стать жертвой мошенников, следует внимательно относиться выбору организации для оформления займа. В частности, рекомендуется убедиться, что компания значится в реестре ЦБ.

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