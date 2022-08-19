Средства на банковских счетах жителей Алтайского края выросли в 2022 году

Так, на 1 июля население региона держало в банках 230,3 млрд рублей (без учета эскроу), что на 26,3 млрд рублей больше, чем годом ранее.
По оценке управляющего Отделением Барнаул Банка России Андрея Иванова, прирост средств связан с денежно-кредитной политикой Центробанка, в том числе «привлекательными» ставками по вкладам.
«В целом за март-июнь вклады граждан приросли на 16 млрд рублей, это более, чем вдвое превысило отток в начале года», — уточнил Иванов.
Напомним, специалисты Банка России в Алтайском крае выявили четырех черных кредиторов, три из которых маскировали свою деятельность под ломбард, один — под микрофинансовую организацию.
Чтобы не стать жертвой мошенников, следует внимательно относиться выбору организации для оформления займа. В частности, рекомендуется убедиться, что компания значится в реестре ЦБ.