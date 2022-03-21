21 марта
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Экономика

США допустили расширение антироссийских санкций

В Белом доме рассматривает вопрос о расширении санкций против России. Ограничения могут затронуть новые банки и секторы экономики, включая нефтяной и газовый, заявил в интервью телеканалу CBS заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
открытые источники (CC0)

Он пояснил, что речь идет о «стратегически важных направлениях российской экономики», в том числе и включает «большее число банков и секторов, которые до сих пор не были затронуты».

«Мы можем расширить наши санкции, принять (дополнительные) меры, расширить санкции, которые мы уже применили, добавив больше фигурантов. Применить их в отношении большего числа секторов», — сказал Сингх.

В основном это касается нефти и газа. Он не стал конкретизировать, но отметил, «что Путин знает, о чем речь».

Ранее стало известно, что США рассматривают вопрос отключения России от GPS.

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