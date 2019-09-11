Стала известна точная дата запуска завода «Русская кожа» в Алтайском крае

Запуск кожевенного производства станет «завершением инвестиционного этапа и началом нового еще более сложного этапа развития технологий и вхождения в рынок», сообщили в компании.
С декабря 2018 года на заводе проходят пусконаладочные работы. уже сейчас на заводе работают 58 сотрудников.
Инвестиции в строительство составили 2,1 млрд рублей. Мощность по переработке нового предприятия составляет 600 тонн сырых шкур в месяц.
Ранее сообщалось, что запуск затянулся из-за климатических условий Алтайского края. Эксперты в этом сомневались, отмечая, что причиной могло быть отсутствие контрактов.
Завод группы «Русская кожа» — первый резидент территории особого социально-экономического развития в Заринске. Инвестор получил 640 млн льготного кредита под 5% годовых и около 100 млн рублей субсидий. Также краевые власти построили к промплощадке дорогу.
Планируется, что на «Русской коже» в Заринске будут работать около полутора сотен человек. Кожевенный завод рассчитывает закупать сырье не только в Алтайском крае, но и в других регионах Сибири.
Предприятие поставляет сырье производителям обуви и одежды, в том числе известным брендам, например, компании Inditex, которая владеет брендом Zara и другими.