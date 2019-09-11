Стала известна точная дата запуска завода «Русская кожа» в Алтайском крае

Открыть завод «Русская кожа» в Заринске планируют 10 октября, сообщил «Коммерсант». Долгожданное предприятие должно было заработать не позднее 2017 года, но сроки несколько раз откладывались. Последний раз предприятие обещали открыть летом 2019 года.

Запуск кожевенного производства станет «завершением инвестиционного этапа и началом нового еще более сложного этапа развития технологий и вхождения в рынок», сообщили в компании.

С декабря 2018 года на заводе проходят пусконаладочные работы. уже сейчас на заводе работают 58 сотрудников.

Инвестиции в строительство составили 2,1 млрд рублей. Мощность по переработке нового предприятия составляет 600 тонн сырых шкур в месяц.

Ранее сообщалось, что запуск затянулся из-за климатических условий Алтайского края. Эксперты в этом сомневались, отмечая, что причиной могло быть отсутствие контрактов.

Завод группы «Русская кожа» — первый резидент территории особого социально-экономического развития в Заринске. Инвестор получил 640 млн льготного кредита под 5% годовых и около 100 млн рублей субсидий. Также краевые власти построили к промплощадке дорогу.

Планируется, что на «Русской коже» в Заринске будут работать около полутора сотен человек. Кожевенный завод рассчитывает закупать сырье не только в Алтайском крае, но и в других регионах Сибири.

Предприятие поставляет сырье производителям обуви и одежды, в том числе известным брендам, например, компании Inditex, которая владеет брендом Zara и другими.