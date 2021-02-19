Стали известны крупнейшие налогоплательщики в крае по итогам 2020 года

Торговая сеть «Мария-Ра», «Алтай-кокс» и «Алтайвагон», а также два пивоваренных завода (Барнаульский и Бочкаревский) возглавили список крупнейших налогоплательщиков Алтайского края по итогам платежей и сборов в 2020 году.

На их долю в общей сложности приходится около 10% всех уплаченных налогов и сборов. Такие данные приводит управление ФНС по Алтайскому краю.

Отметим, что точно также выглядел список крупнейших налогоплательщиков региона и в 2019 году. Только тогда «Алтайвагон» занимал 2 место, теперь же у вагоностроителей большие проблемы, о чем рассказал гендиректор предприятия Дмитрий Медведев на недавнем заседании правления Союза промышленников Алтая.

Напомним: по итогам 2020 года алтайским налоговикам удалось собрать 149 млрд рублей налогов и страховых взносов, что почти на 4 млрд больше чем в 2019-м. Об этом 11 февраля на коллегии, посвященной результатам работы ведомства, сообщил руководитель краевой налоговой службы Юрий Куриленко.

Налоговые платежи составили 95 млрд рублей, страховые взносы — 54,4 млрд рублей.

О том, как у налоговиков получается ставить рекорды в коронакризис, будет рассказано в специальном выпуске журнала «Свободный курс» в начале марта.