Стало известно о запасах нефти и газа в России

Нефти в России хватит на столько лет, сколько она будет необходима, заявил РИА Новости замруководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

В крайнем случае можно воспользоваться технологией получения синтетического жидкого топлива из угля и газа. Сейчас они неконкурентоспособные, однако пригодны к применению.

Главные потребители нефтепродуктов — двигатели внутренного сгорания. Также наблюдается тренд на замену их электрокарами.

При сохранении текущего уровня добычи нефти примерно в 500 млн тонн в год сырья в РФ может хватить минимум на 20 лет, максимум — на 40 лет.

Цифры могут измениться, поскольку геологоразведочные работы не останавливаются, а запасы нефти ежегодно восполняют.