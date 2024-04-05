5 апреля
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Экономика

Ставка на качество: продолжается прием заявок от производителей на конкурс лучших алтайских товаров

Алтайские бренды смогут получить «Знак качества» и статус лучшего товара года. А вместе с этим — и новых потребителей, их доверие и любовь. Для этого нужно стать участником конкурса «Лучший товар Алтая» — регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России». Прием заявок продолжается.

Продолжается прием заявок от производителей на конкурс лучших алтайских товаров.
Продолжается прием заявок от производителей на конкурс лучших алтайских товаров.
Источник: оргкомитет конкурса «Лучший товар Алтая».

Вы — производитель, уверенный в качестве своего товара? Пусть и потенциальный потребитель увидит это — через специальный знак на упаковке. Стать еще более узнаваемым, увеличить количество покупателей — это возможно, если доказать надежность своего бренда и получить специальный знак.

Что дает «Знак качества»

Победа в конкурсе дает бренду ряд ценных преимуществ:

  • более эффективная реклама — теперь в ней можно будет использовать статус «Лучшего товара»;
  • выгодное отличие от конкурентов — знак качества выделяет товар среди прочих;
  • доверие и лояльность потребителей — вы можете заявить о своей продукции как конкурентоспособной, качественной и востребованной;
  • статус надежного поставщика — конкурс формирует положительный имидж и деловую репутацию;
  • расширение рынков сбыта — победа дает преимущество в освоении рынков сбыта и помогает внедрить новые инструменты качества;
  • повышение продаж — на 5–20% (согласно Московской Академии качества).

Как стать участником

Ознакомиться с правилами конкурса и подать заявку можно на официальном сайте: https://lat22.ru.
Прием заявок — до 30 апреля.

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