Ставка на качество: продолжается прием заявок от производителей на конкурс лучших алтайских товаров

Вы — производитель, уверенный в качестве своего товара? Пусть и потенциальный потребитель увидит это — через специальный знак на упаковке. Стать еще более узнаваемым, увеличить количество покупателей — это возможно, если доказать надежность своего бренда и получить специальный знак.
Что дает «Знак качества»
Победа в конкурсе дает бренду ряд ценных преимуществ:
- более эффективная реклама — теперь в ней можно будет использовать статус «Лучшего товара»;
- выгодное отличие от конкурентов — знак качества выделяет товар среди прочих;
- доверие и лояльность потребителей — вы можете заявить о своей продукции как конкурентоспособной, качественной и востребованной;
- статус надежного поставщика — конкурс формирует положительный имидж и деловую репутацию;
- расширение рынков сбыта — победа дает преимущество в освоении рынков сбыта и помогает внедрить новые инструменты качества;
- повышение продаж — на 5–20% (согласно Московской Академии качества).
Как стать участником
Ознакомиться с правилами конкурса и подать заявку можно на официальном сайте: https://lat22.ru.
Прием заявок — до 30 апреля.
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