25 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

Субсидии на оплату коммуналки увеличатся в России

По словам депутата Разворотневой, на субсидии по оплате ЖКУ может рассчитывать большее количество россиян.

Оплата услуг ЖКХ.
Оплата услуг ЖКХ.
Фото предоставлено «Росводоканал Барнаул».

В связи с повышением коммунальных тарифов в России, субсидии на их оплату выдадут большему числу граждан. Об этом сообщила Светлана Разворотнева, заместитель председателя комитета Госдумы по ЖКХ.

По ее словам, субсидии выплачиваются исходя из доходов и расходов семьи на оплату коммунальных услуг.

"Регион устанавливает тот порог по соотношению расходов на коммунальные услуги и доходов семьи, после которого они имеют право на субсидию. В большинстве регионов это 22%, в Москве это 10%", - объясняет Светлана.

Разворотнева также отметила, что не всем претендующим гражданам удастся получить субсидию. Причина в наличии задолженностей. Это препятствует выплатам.

Иная причина заключается в том, что люди вообще не знают о существовании субсидий. Или боятся трудностей, которые могут возникнуть при сборе документов.

Поэтому, подытожила Светлана, именно из-за этих причин средства, выделенные на субсидии, расходуются не до конца.

Минэнерго отметили, что тарифы на "коммуналку" будут повышаться в 2024-2026 году, в связи с инфляцией.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость