Дополнительный выходной, 16 тыс. рублей и другие льготы смогут получить обладатели звания «Почетный донор России». Об этом рассказала старший преподаватель факультета бизнеса «Капитаны» РЭУ им. Г.В. Плеханова Дарья Стюрина агентству « Прайм ».

«Почетные доноры» могут рассчитывать на индексируемую выплату, дополнительный выходной день с сохранением зарплаты и бесплатное питание в день сдачи крови.

Также они могут уйти в оплачиваемый отпуск в любое время. Им доступны льготные путевки на санаторно-курортное лечение и внеочередное оказание медицинской помощи.

Плюс — регионы могут назначить дополнительные льготы по своему усмотрению в соответствии со статьей 186 Трудового кодекса и Федерального Закона № 125.

Например, в Москве доноры получают бесплатный проезд и скидки на оплату ЖКХ и лекарств.