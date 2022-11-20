«Почетные доноры» могут рассчитывать на индексируемую выплату, дополнительный выходной день с сохранением зарплаты и бесплатное питание в день сдачи крови.
Также они могут уйти в оплачиваемый отпуск в любое время. Им доступны льготные путевки на санаторно-курортное лечение и внеочередное оказание медицинской помощи.
Плюс — регионы могут назначить дополнительные льготы по своему усмотрению в соответствии со статьей 186 Трудового кодекса и Федерального Закона № 125.
Например, в Москве доноры получают бесплатный проезд и скидки на оплату ЖКХ и лекарств.