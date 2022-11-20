20 ноября
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Жизнь

Дополнительный выходной и 16 тыс. рублей — кто из россиян сможет получить такие льготы

Дополнительный выходной, 16 тыс. рублей и другие льготы смогут получить обладатели звания «Почетный донор России». Об этом рассказала старший преподаватель факультета бизнеса «Капитаны» РЭУ им. Г.В. Плеханова Дарья Стюрина агентству «Прайм».

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

«Почетные доноры» могут рассчитывать на индексируемую выплату, дополнительный выходной день с сохранением зарплаты и бесплатное питание в день сдачи крови.

Также они могут уйти в оплачиваемый отпуск в любое время. Им доступны льготные путевки на санаторно-курортное лечение и внеочередное оказание медицинской помощи.

Плюс — регионы могут назначить дополнительные льготы по своему усмотрению в соответствии со статьей 186 Трудового кодекса и Федерального Закона № 125.

Например, в Москве доноры получают бесплатный проезд и скидки на оплату ЖКХ и лекарств.

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