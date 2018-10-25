Суд отказался списать долги бывшему топ-менеджеру «Ключевского элеватора»

17 октября арбитраж вынес довольно редкое решение: завершил процедуру банкротства гражданина, но не освободил его от долгов. Один из бывших руководителей предприятия, входившего в группу компаний «Ключевского элеватора», будет обязан и после банкротства возвращать долги юрлица. В том, с чем это связано и что из этого следует, разбирался altapress.ru.

Долги на 400 млн

Судя по данным крайизбиркома, житель Ключевского района Виктор Финенко много лет занимал высокие позиции в «Ключевском элеваторе» — был и главным инженером, и заместителем гендиректора по техническим вопросам.

Долгое время он значился и директором двух сельхозпредприятий, входящих в группу: «Западное» и НПХ «Целинное». И как руководитель подписал договоры поручительства по кредитам, выданным им банками. После их банкротства долги юрлиц предъявили лично бывшему директору, после чего и сам он попал под банкротство.

Дело о его банкротстве, возбужденное арбитражом по заявлению Сбербанка, было одним из первых в крае. В реестр требований кредиторов включили более 420 млн рублей. И вот процедура личного банкротства завершена. Но от обязательств перед кредиторами Финенко не освобожден.

Неподъемная ноша

Как выяснилось в ходе процедуры, доход Виктора Финенко не превышал 393 339 рублей в год. Имущества у него почти не было — в ходе банкротства выявили лишь два охотничьих ружья, участок и старенькую «Ниву».

То есть при подписании договоров поручительства по кредитам, выданным сельхозпредприятиям, он не имел возможности исполнять взятые на себя обязательства, пришел к выводу суд. И, значит, принял на себя заведомо неисполнимые обязательства.

При этом, согласно ст 213.28 Закона «О банкротстве», долги не списывают, если, в частности, должник при получении кредита предоставил кредитору заведомо ложные сведения. Суд вынес решение пока только в первой инстанции.

Затянется надолго

Что означает «неосвобождение от обязательстве перед кредиторами»? «То, что кредиторы имеют право требовать долги в полном объеме так же, как и до процедуры банкротства», — объясняет юрист Ирина Савельева.

Ирина Савельева,

гендиректор Сибирского центра права «Савира»:

Ирина Савельева. Архив И.Савельевой. , если бы процедуры банкротства гражданина не было. Арбитражный суд выдает исполнительные листы кредиторам , а у них есть законное право требовать возврата долгов , подав их в службу судебных приставов и возбудив исполнительное производство или же они могут продать долг коллекторам. Нужно понимать, что у коллекторов такие же права, что и у первоначального кредитора, поэтому бояться незаконных и криминальных действий со стороны коллекторов не стоит.

Причем этот процесс может затянуться на долгие годы, добавляет юрист. Даже если приставы закроют исполпроизводство из-за невозможности взыскания, кредиторы могут потребовать возобновить его.

Будь честным

Случаи, когда арбитражный суд выносит такое решение, встречаются не часто. Решения эти, к тому же, можно отменить, как это сделала, например, предприниматель из Бийского района Галина Лаврентьева. В апелляции и кассации не усмотрели доказательств, что она умышленно уклонялась от выплаты долгов.

В каких вообще случаях суд, завершив банкротство, не освобождает гражданина от долгов?

Во-первых , если гражданин привлечен судом к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве.

если гражданин привлечен судом к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве. Во-вторых , если он не предоставил необходимые сведения своему финуправляющему или арбитражному суду.

если он не предоставил необходимые сведения своему финуправляющему или арбитражному суду. В-третьих , если при получении кредита он предоставил банку заведомо ложные сведения и ряде других случаев ( согласно статье 213.28 закона «О банкротстве»).

Должники нередко приукрашивают свой реальный доход в момент, когда заполняют анкету при получении кредита, указывают несуществующий заработок, комментирует Ирина Савельева.

Ирина Савельева,

гендиректор Сибирского центра права «Савира»: