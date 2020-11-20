«Телефоны разрывались»: в барнаульском «Посуда центре» рассказали о жизни после истории с ковид-госпиталем

26 ноября магазин «Посуда центр» после продажи своего прежнего здания под ковидный госпиталь возобновит работу на новом месте. Руководство решило сменить формат и отказаться от огромных площадей.

Две последние недели «Посуда центр» не уходит из информационной повестки дня. Как сообщил altapress.ru региональный директор сети Денис Ростовцев, все это время телефоны в офисе разрывались.

«Мы поняли, что „Посуда центр“ в Барнауле покупателям нужен. Было очень много вопросов, закрывается ли магазин совсем. Если нет, то где будет работать. Решение принято однозначное — мы вновь открываемся», — пояснил Ростовцев.

В барнаульском «Посуда Центре» создают ковидный госпиталь. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Что поменяется

Новым будет и формат магазина. В прошлом году компания уже пробовала в этом плане экспериментировать. Снижение трафика покупателей подтолкнула сеть к сокращению торговых площадей.

Если раньше «Посуда центр» изначально развивались как магазины-склады, то сейчас от этого решено отказаться.

Денис Ростовцев,

региональный директор сети «Посуда центр»:

Основной посыл, который заключен в новых форматах, — это создание современных комфортных магазинов, которые станут помощниками в обустройстве уюта и быта наших покупателей.

Магазинов «Посуда Центр» в Барнауле будет два архив магазина «Посуда Центр»

Новый «Посуда центр» на следующей неделе откроется в торговом центре «Геомаркет». Руководство сети также рассматривает и другие площадки, в частности, ТЦ Galaxy.

Что происходит с прежним зданием

О планах переоборудовать гипермаркет в дополнительный ковидный госпиталь стало известно в начале ноября. 9 ноября был подписан договор о покупке этого здания. Его приобрела ГК «Союз», чтобы развернуть здесь медицинское учреждение.

В краевом минздраве ранее указывали, что «Посуда Центр» оптимально подходит для переоснащения в госпиталь.

Работы по возведению ковидного госпиталя в Барнауле. barnaul.org Работы по возведению ковидного госпиталя в Барнауле. barnaul.org Работы по возведению ковидного госпиталя в Барнауле. barnaul.org Работы по возведению ковидного госпиталя в Барнауле. barnaul.org Работы по возведению ковидного госпиталя в Барнауле. barnaul.org Работы по возведению ковидного госпиталя в Барнауле. barnaul.org Работы по возведению ковидного госпиталя в Барнауле. barnaul.org Работы по возведению ковидного госпиталя в Барнауле. barnaul.org Работы по возведению ковидного госпиталя в Барнауле. barnaul.org

Это открытая площадка около 15 тыс. кв. м, на ней, по первоначальным оценкам проектировщиков, возможно разместить от 500 до 600 коек.