Только ли online? Какие инструменты необходимы для эффективного продвижения товаров и услуг

Рекламные инструменты тоже могут быть модными. По словам основателя и собственника агентства маркетинговых коммуникаций Ксении Польгерт, сейчас в моде оnline, а поэтому все поголовно стремятся опробовать нашумевшие «эффективные и недорогие» инструменты, не разобравшись в эффективности их применения для своего товара или услуги, и теряют деньги и потребителя. В этой связи Ксения Польгерт рассуждает о том, какие инструменты предпочтительнее использовать для продвижения своего продукта и как найти необходимый баланс.

Оnline подходит не всем и не всегда. Так же как и оffline, его нужно использовать правильно и на нужную аудиторию. Особенно это актуально на нашем алтайском и даже сибирском рынке, где большинство потребителей не такие уж активные пользователи сети интернет. Как, например, в Москве. Поэтому я хочу поговорить о коллаборациях инструментов online и offline.

В условиях текущей ситуации на рынке компаниям недопустимо использовать все подряд инструменты рекламы и завоевывать всех клиентов на свете. Требуется аналитика, системность и оценка эффективности каждого вложения в рекламный инструмент. Не нужно «сливать» бюджет на второстепенных, единичных клиентов, клиентов, которые совершают одну-две покупки или, по Вашему мнению, когда-нибудь купят.

Нужно понять, какой клиент приносит вам максимальную прибыль. Для этого сначала необходимо выявить ваш основной продукт/услугу — наиболее маржинальный.

Затем выявить ядро целевой аудитории (ЦА) по этому продукту — те, кто приносит 70−80% прибыли. Эти люди и будут теми клиентами, которые приносят основной доход. Именно этих людей вы должны изучить и по ним прописать портрет вашей целевой аудитории. Именно на таких людей должна быть направлена ваша реклама.

Ксения Польгерт. Предоставлено altapress.ru.

Выявить ядро ЦА помогут:

— анализ данных 1С (своими силами или силами агентства) — сведите статистику по прибыли, проанализируйте признаки аудитории;

— опрос клиентов (своими силами или силами агентства) — задайте клиентам правильные вопросы о их болях и «местах обитания».

На основе данных, полученных при анализе Вы должны:

— нарисовать аватар клиента (социально-демографические характеристики: пол, семейное положение, возраст, уровень дохода, положение в обществе);

— выявить каналы коммуникации (места проведения свободного времени, соц. сети, сообщества, форумы, интернет-порталы, СМИ, которыми ваша ЦА интересуется, пользуется, заведения, которые посещает и т. д);

— определить основные посылы для рекламы (какую проблему клиента может решить Ваш товар или услуга; эмоции и ассоциации, которые вызывает Ваш продукт, что дает покупателю и потребителям; причины, по которым покупатель выбирает именно Вашу продукцию, причины предпочтения товаров конкурентов).

Разберём более подробно каналы коммуникации, они же — точки касания.

Ксения Польгерт. Агентство маркетинговых коммуникаций Promo Republic.

Если у вас товар:

Коммуникация с упаковки. Товар нужно упаковать так, чтобы его заметил и запомнил ваш клиент, «считал» нужную информацию. Упаковку можно использовать в том числе как канал оnline коммуникации. Вы можете перевести клиента на свой сайт или страницу в социальных сетях, где проходит розыгрыш или конкурс. Или отправить его в интернет магазин, где для него подготовлены специальные условия, если он воспользуется промо-кодом с упаковки. Коммуникация с полки и торговом зале. На «заметность» продукта влияет выкладка, оформление полочного пространства с помощью POS-материалов (шелфтокеры, ценникодержатели, воблеры, ценники, стопперы и проч.), оформление дополнительных мест продаж. Всё это делается в первую очередь для того, чтобы покупка была не столько плановая, сколько импульсивная. Здесь тоже можно размещать информацию, которая приведет вашего клиента в оnline. Листовки/газеты с акционными предложениями. Рекламно-информационные листовки и газеты можете изготавливать как сами, так и совместно с партнёрами, торговыми сетями, торговыми центрами, где продается ваша продукция. Например, многие ТС выпускают каталоги с акциями и распространяют их не только на кассах сети, но и по почтовым ящикам, в местах скопления людей. Аналогично, поставщики сами могут объединиться. 4−6 производителей, продукция которых представлена в одной ТС, могут сделать общую листовку с размещением акционных предложений и информации о сайте или странице в соц. сетях. Данную листовку разместить в радиусе нужных магазинов по почтовым ящикам, дверям (если off-line), настроить геотаргет и контекст также с привязкой к расположению (если это online). Для производителей такое обьединение выгоднее, а для покупателе — интересней. Консультация. Очень рабочий инструмент — консультанты. Они могут консультировать не только по продукту, а вести трафик из магазина (или тц) в ваш интернет-магазин или сайт. При этом консультанты помогают здесь и сейчас зарегистрироваться на платформе и получить скидку на товар/покупку, например. Заботу клиенты очень ценят. Эмоциональный маркетинг (еvent) — праздники, открытия, розыгрыши, интеграции в большие события. Чтобы дать событию максимальное освещение, должна быть коллаборация оnline и оffline. Для анонсирования крупных событий клиентов всегда подключаем контекстную, таргетированную рекламу, нативную рекламу у блогеров и лидеров мнений и проч. TV, радио, наружная реклама. Подходят далеко не всем. Если ваш товар продается только в одном месте, и он не настолько уникален, что за ним поедут на другой конец города — для вас этот инструмент будет не просто дорогой, а не оправданно дорогой. А вот для федеральных компаний он подходит идеально. Их продукт можно купить в любой ТС, любом магазине, ТЦ. Поэтому «наружка» в любой части города попадает в ЦА. Вам эти инструменты подойдут, если у вас сеть магазинов, или ваш товар можно найти на полках в конкретной торговой сети. Интернет маркетинг. Безусловно, инструментов тут много. Очень важно не перегрузить покупателя информацией. Он должен среагировать на ваше рекламное сообщение в сети, попасть на ресурс (сайт, страница, аккаунт) сразу на нужное сообщение или где-то очень рядом, чтобы он сразу мог совершить покупку. Если у него есть время, он и так посмотрит все остальное на вашем сайте. А если времени нет, то, давая ему много инфо, вы теряете клиента: он не будет читать и искать. Еще один момент: мы с вами живем на Алтае. И здесь очень рабочая схема, когда на свой интрнет магазин (например, доставка еды) вы ведете трафик не только из самого интернета, но и из offline. Например, в местах скопления целевого трафика вы ставите консулттантов/промотуеров, которые информируют о предложении, площадки.

Ксения Польгерт. Предоставлено altapress.ru.

Если у вас товар-услуга:

Интернет маркетинг. Ваш сайт/страница в соц. сети должны быть максимально понятными и приспособленными для совершения клиентом действий. Проще говоря, кнопка «заказать услугу» должна быт на самом видном месте. Важно, чтобы вы легко находились при запросах, выходили на первых строках — это работа с настройками сайта, контекстной рекламой. Про трафик из оffline я уже писала выше. Работа с брендом руководителя (особенно важно для малого и микробизнеса). Проработайте свой образ, внешний вид, позиционирование. Каким вас хочет видеть ваш клиент, таким вы и должны стать, чтобы эффективно продавать свою услугу. Покажите открытые процессы, станьте близки и понятны аудитории. Работа с экспертностью. Чтобы вас воспринимали как специалиста, профессионала своей ниши, выступайте экспертом на конференциях, форумах, участвуйте в круглых столах, давайте комментарии в СМИ.

Самое главное, не забывать, что универсального инструмента нет! Рынок меняется, потребитель меняется — меняйтесь и вы. Всегда нужно пробовать новые инструменты, новые посылы, тестировать, отслеживать продуктивность, увеличить бюджеты в более рабочие инструменты и продолжать искать новые подходы.