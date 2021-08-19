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Экономика

Томенко обсудит с главой Ростуризма «планы завтрашнего дня» Алтайского края и многие вопросы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с главой Ростуризма Зариной Догузовой, которая с рабочим визитом прилетела в регион, сообщает правительство края.

Виктор Томенко на открытии лечебно-реабилитационного центра "Территория здоровья".
Виктор Томенко на открытии лечебно-реабилитационного центра "Территория здоровья".
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Догузова отметила, что 19 августа Ростуризм начал принимать от банков инвестиционные проекты для включения в программу льготного кредитования бизнеса на строительство и реконструкцию отелей.

Такую программу в России запустили впервые. В список вошли 20 банков, где инвесторы смогут получать льготное кредитование на свои проекты под 3−5%.

«Ростуризм просубсидирует эти банки, чтобы для конечных инвесторов процентная ставка оказалась действительно льготной», — объяснила Догузова.

Прием проектов продлится до 30 сентября. Самые лучшие выберут совместно Ростуризм и правительственная комиссия по развитию туризма в РФ, в состав которой входит Томенко.

Кредиты выдадут на 15 лет. Первые субсидии банки получат в ноябре-декабре 2021 года.

Зарина Догузова на Алтае.
Зарина Догузова на Алтае.
www.instagram.com/doguzova_zv/

«Эта мера поддержки — одна из самых актуальных для Алтайского края, и в предварительных заявках мы видим большой объем проектов именно от вашего края. Это и Белокуриха, и „Бирюзовая Катунь“. Общая сумма, которую инвесторы готовы вложить, составляет ориентировочно 30 миллиардов рублей, и они хотят на эти проекты получить льготное кредитование», — подчеркнула глава Ростуризма.

Томенко поблагодарил Догузову за сотрудничество по развитию туристической отрасли.

«Мы многие проекты реализовали вместе. Огромная за это вам благодарность. Но есть планы завтрашнего дня и многие вопросы, которые надо решать уже сегодня. Надеюсь, что во время вашей рабочей поездки мы этим вопросам уделим внимание. Рассчитываем на интересную, полезную, плодотворную работу», — отметил губернатор.

Ранее Ростуризм объявил о старте большой федеральной программы реновации отелей — почти 19 млрд рублей выделили на льготное кредитование инвесторов, планирующих строить гостиницы и санатории.

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