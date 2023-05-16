«Торговый дом Консиб-Барнаул» присоединился к нацпроекту «Производительность труда».

Стартовое совещание в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» состоялось 28 апреля на ООО «ТД Консиб-Барнаул». Это предприятие будет реализовывать мероприятия нацпроекта под руководством специалистов Регионального центра компетенций (РЦК).

В начале стартового совещания специалисты РЦК рассказали сотрудникам и руководству компании о целях нацпроекта и открывающихся возможностях, а также ознакомили с укрупнённой дорожной картой на ближайшие три месяца.

Присутствовавший на мероприятии заместитель министра экономического развития Алтайского края Сергей Кореннов поздравил работников предприятия со стартом реализации национального проекта и отметил важность вовлеченности каждого работника в процесс изменений в компании.

Руководитель РЦК Алтайского края Александр Вагенлейтер, в свою очередь, отметил, что нацпроект дает не только общие изменения в предприятии, но и личностный рост для каждого участника.

В заключение директор предприятия Андрей Алешин подчеркнул: «Мы думали о необходимости участия в нацпроекте в августе 2020 года, но тогда мы были не готовы. Теперь мы готовы и обратного пути у нас нет. Все у нас получится!».

Отметим, что ООО «ТД Консиб-Барнаул» для оптимизации выбран процесс производства алюминиевых конструкций. Специалисты предприятия на этапе подготовки прошли базовые программы обучения по первому модулю — это основы бережливого производства, производственный анализ, реализация проектов по улучшению, 5С, картирование.

Предприятию предстоит пройти тренинги, связанные с анализом эффективности оборудования, стандартизированной работой, а также обучения по декомпозиции целей и эффективному инфоцентру.

Впереди у предприятия шестимесячная фаза совместной реализации проекта по оптимизации с экспертами РЦК.