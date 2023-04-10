Тренинг на «Фабрике офисных процессов» прошли представители «Алтайского Бизнес-Сообщества»

Отметим, что «Фабрика офисных процессов» действует в Алтайском крае в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Обучение было проведено тренерами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.
В рамках тренинга, проходившего в игровой форме, представители «Алтайского Бизнес-Сообщества» за один рабочий день прожили целый квартал, во время которого оптимизировали процесс заключения договоров снабжения, а также расширяли знания и навыки в области бережливого производства.
Мероприятие очень понравилось, даже скорее вдохновило: игровая ситуация смоделирована, на мой взгляд, очень грамотно и очень близко к реалиям бизнеса, проигрывать ее с командой предпринимателей, где каждый замотивирован на обучение и максимальную отработку поставленной задачи, было очень здорово. Моим главным инсайтом стало увидеть, как изменяется на каждом этапе внедрения улучшений настроение и удовлетворенность команды: от нулевого до 10 баллов!, — отметила Ольга Сорокина, директор бухгалтерской компании «1+1», комментируя участие в обучении.
Напомним, «Фабрика офисных процессов» представляет собой учебную площадку, на которой участники в реальном офисном процессе получают практический опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели.
Фабрика базируется на подходе «обучение действием» (action learning). Суть данного метода заключается в том, что обучение происходит посредством решения непривычных и нестандартных задач через анализ своего практического опыта и опыта коллег, и с помощью применения инструментов бережливого производства.
Как показывает практика, после такого опыта повышается не только уровень компетенций сотрудников, но и вовлеченность коллектива в деятельность предприятия и предстоящие улучшения.
СПРАВКА
Фабрика функционирует на базе центра «Мой бизнес», реализующего нацпроект «Малое и среднее предпринимательство».
Принять участие могут представители предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда», субъектов малого предпринимательства, учебных заведений, органов исполнительной власти, местного самоуправления, подведомственные организации и прочие участники по согласованию.
Подать заявку на участие можно по телефону: 20−65−56 или электронной почте: rck22@alregn.ru.