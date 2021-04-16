ЦБ рассказал, что подорожало в Алтайском крае в марте

В марте годовая инфляция в Алтайском крае ускорилась до 6,3%, что выше, чем в целом по Сибири и России. Подорожали яйца, курица, молоко, но подешевели, например, помидоры. Об этом рассказали в алтайском отделении Сибирского управления ЦБ.

В марте годовой рост цен на продукты в крае ускорился до 8,4% после 7,7% в феврале. Выросла стоимость сырья для кормов, импортных ветеринарных препаратов, инкубационных яиц и оборудования. Это привело к подорожанию яиц и куриного мяса.

Ранее губернатор края Виктор Томенко обсудил это с руководителями птицефабрик. Ценовую ситуацию они связывают в том числе с сезонным фактором, так как накануне пасхи традиционно возрастает спрос.

Рост цены на комбикорма в животноводстве также повлияли стоимость питьевого молока.

Картофель. Дмитрий Лямзин.

Подорожала также картошка в условиях невысокого урожая прошлого года и роста импорта.

В то же время замедлился рост цен на сахар (благодаря «заморозке» от правительства РФ) и снизилась стоимость помидоров, так как для ряда стран-экспортеров сняли ограничения на поставки.

Реализация запасов гречихи перед началом посевной привела к замедлению роста цен на гречку.

Гречневая каша. CC0

Из непродовольственных товаров подорожал бензин, подержанные иномарки (сохраняется недостаток предложения на рынке новых автомобилей), древесно-стружечные плиты, металлочерепица, но замедлился годовой рост цен на бытовую технику.

«С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России (вблизи 4%) в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем», — резюмировали в Центробанке.

Ранее сообщалось, что в России инфляция в марте выросла до 5,8%. До такого уровня рост потребительских цен не поднимался с конца 2016 года.