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Экономика
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Цены на социально значимые продукты обгонят инфляцию

Из-за повышения НДС в 2019 году в России на 4−11% подорожают социально значимые продукты питания — свинина, яйца, хлеб, молоко и сахар, пишут «Известия».

Сметана.
Сметана.
CC0

На данные товары установлен льготный НДС в 10% и его размер в следующем году не изменится. Однако из-за повышения налога увеличатся затраты на производство продуктов, что скажется на их конечной стоимости. Инфляция в России в 2019 году прогнозируется на уровне 4,3%. Таким образом, цены на продукты могут ее обогнать.

Сильнее всего могут подорожать те продукты, для получения которых задействована длинная производственная цепочка. Наибольшая налоговая нагрузка отмечается, например, в сегменте хлебобулочных изделий. В состав этой продукции входит много ингредиентов, часть из которых может закупаться по основной ставке НДС.

При этом у изготовителей в следующем году вырастут расходы на производственные процессы (лизинговые и коммунальные платежи, приобретение производственных услуг), а также общехозяйственные (аренда офиса или юридические услуги) и коммерческие расходы, пишет znak.com.

Эксперты добавляют, что на розничные цены будет оказывать влияние и ситуация на базовых сельскохозяйственных рынках. В первую очередь это касается сахара. В этом году ожидается падение урожая сахарной свеклы более чем на 15% по сравнению с 2017-м. Это уже привело к росту оптовых цен на сахар на 20% в октябре.

Прогноз озвучил Аналитический центр при правительстве РФ.

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