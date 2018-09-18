Россиян предупредили о росте цен на молочную продукцию

Бизнес предупредил о повышении цен на молочную продукцию. Это может произойти весной 2019 года — после того как будут изменены правила продажи товаров: в магазинах хотят сделать отдельные полки для молочной и молокосодержащей продукции, пишут « Известия ».

Рост цен может составить 10−12%, рассказала замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

Минсельхоз, Роспотребнадзор и Минэкономразвития уже согласовали проект постановления правительства о разделении молочной продукции от той, что произведена с замещением молочного жира растительным.

«Сейчас рост цен останавливает то, что покупатель путает натуральные и молокосодержащие продукты. Производители натуральных продуктов не могут поднять цены из-за конкуренции. А когда продукты будут разделены на полке, изготовители смогут повысить цены на продукцию, которая изготавливается только из молока», — разъяснила Петрова.

Затраты магазинов на дополнительное оборудование для разделения этих товаров на полках также способны повлиять на конечную цену — торговые сети могут переложить свои издержки на покупателей и производителей.

Хлеб

Ранее производители предупреждали о росте цен на хлеб. По информации участников рынка, зерно уже дорожает из-за роста курса валют и снижения прогнозов на урожай в этом году. Кроме того, подорожание связывают с повышением НДС. В ближайшее время розничные цены на хлеб, произведенный из высокосортной пшеничной муки, могут увеличиться на 10%.

Колбаса

Производители колбас попросили правительство помочь повысить цены. Мясопереработчики терпят убытки из-за резкого роста стоимости сырья, пишет znak.com. С начала года мясо курицы подорожало на 35%, свинина — на 30%, отечественная говядина — на 10% процентов, импортная — на 25%. Также эксперты объяснили подорожание мяса ростом цен на корма, запретом на импорт из ряда стран.