У богатейших россиян сменился лидер. Миллиардеры меряются списками

В списке богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер, им стал совладелец НЛМК Владимир Лисин, пишет РБК .

На первое место в списке богатейших вышел Лисин — основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). Его состояние оценили в $22,6 млрд.

Такому росту поспособствовала конъюнктура рынка: акции НЛМК стабильно растут. Если год назад одна «бумажка» стоила 143,58 руб., а месяц назад — 154 руб., то 28 сентября цена составила уже 171,6 руб.

Бывший лидер Владимир Потанин, глава «Норникеля», спустился на второе место — он накопил $22,3 млрд.

«На акциях „Норникеля“ негативно сказалось грядущее повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)», — отмечает издание со ссылкой на руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова.

Сулейман Керимов , сенатор от Дагестана. instagram.com/kerimov_news.

При этом НДПИ также затронет и Лисина, однако для НЛМК вырисовывается более «благоприятная картина», поскольку налоги на железную руду, которую добывает НЛМК, вырастут минимально.

Кроме того, в пользу компании сыграет прогнозируемое укрепление цен на уголь, которое должно повысить цены на сталь. Так что лидер миллиардеров потенциально только укрепит свою позицию.

Третье место заняла семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, состояние которой оценили в $21 млрд.

Напомним, Керимов разбогател именно в период пандемии: с апреля по июль «накопления» увеличились почти вдвое — на $8,8 млрд. В те дни сенатор буквально за «пару часов» прибавил $1,7 млрд.

Причиной стал рост котировок акций золотодобывающей компании «Полюс», которая на 78,6% принадлежит семье.