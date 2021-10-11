Убойный вопрос. Почему на Алтае запретили подворный забой скота для владельцев ЛПХ и чем это обернется

Запрет на выдачу ветсправок на мясо скота, забитого у хозяина во дворе, а не на бойне, собрал небывалое за последние месяцы количество негатива в соцсетях. После вмешательства различных сил день «Х» перенесли с 1 октября на 10 ноября, но проблем это не решило. Борьбу с подворным забоем скота власти страны ведут уже больше 20 лет.

«Еще и цена упала»

«Ну это прям диверсия»… «Будем обогащать медведевский „Мираторг“ — это первые комментарии по теме на одной из страничек в соцсети „ВКонтакте“. Удивляться таким резкостям не приходится. Осень — время, когда массово режут скот и продают мясо.

„Ребятишек надо одеть-обуть к зиме“, — объясняет altapress.ru Алексей Кобяков, депутат Тугозвоновского сельсовета (Шипуновский район). „А дрова, а уголь купить? А корм животным?“ — возмущается еще один подписчик той же странички.

Женщина из Алейского района раздосадована: она вынуждена была все продать до 1 октября, потому что в деревне „нет, блин, убойного пункта“. „Еще и закупочная цена упала“, — сообщает она.

Проинформировали после выборов

Вообще-то, случилось то, о чем власти края действительно предупреждали. С 1 октября 2021 года ветслужба перестала выдавать сопроводительные документы на мясо скота, забитого вне убойных пунктов — на подворье.

ЛПХ. Блог ветврача — vk.com/vet_photo

А нет справок — нет торговли на рынке или где-то еще. Затем запрет перенесли на 10 ноября, но суть не изменилась.

Согласно этим правилам, убой скота на подворье частнику разрешается лишь для личного употребления, но не на реализацию.

О том, что подворный забой скота будет запрещен, управление ветеринарии проинформировало еще 1,5 года назад, сообщил представитель ведомства журналистам Amic.ru. В 2021 году об этом рассказали сайты всех, наверное, районных администраций.

ЛПХ. Блог ветврача — vk.com/vet_photo

Однако некоторые (как, например, в Алтайском районе) проявили любопытную „дипломатичность“ — проинформировали только после выборов. И аккурат накануне вступления в силу запрета — 23 сентября.

„Если не выполним — не продадим“

Ссылались районы, как правило, на решение № 1 межведомственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Алтайского края от 3 марта (оно не опубликовано на официальном портале правовой информации).

Комиссия потребовала не позднее 1 октября „принять исчерпывающие меры по исключению случаев оформления ветеринарных сопроводительных документов на мясо, полученное вне боенских предприятий, с целью его реализации на рынки, предприятия общепита, торговли и т. д“.

Уличная торговля. Мясо. Олег Богданов

Депутат и глава аграрного комитета АКЗС Сергей Серов утверждает: соответствующий приказ Минсельхоза России (он не упоминает, какой именно) вышел в 2020 году, а требование забоя скота только на спецплощадках определяет регламент Таможенного союза „О безопасности пищевой продукции“. Он утвержден с десяток лет назад.

Эти ограничения вводятся для соблюдения санитарных норм и недопущения распространения африканской чумы и ящура. Если мы не выполним условия Таможенного союза, то получим запрет на вывоз мяса из региона, что чревато различными негативными последствиями, — считает Серов.

Сергей Серов. Сессия АКЗС 26 июня 2020 года. пресс-служба АКЗС

Щадящие советские правила

Между тем, до недавнего времени забой частного скота для продажи мяса по факту (по некоторым данным — до весны 2020 года) шел по советским ветеринарно-санитарным правилам — от 1971 года.

Эти правила тоже подворный забой не поощряли и обязывали везти скот на убойные пункты. Но подход к владельцам ЛПХ был все же более уважительный и щадящий.

Так, разрешалось колоть домашнюю скотину на месте, если бойни закрывались (скажем, на ремонт) и если скот невозможно было доставить, а также — в удаленных от пунктов убоя селах. Список таких сел утверждали райисполкомы по представлению ветслужб.

Но сейчас запрет, который может вступить в силу 10 ноября, будет распространяться на весь регион, без исключения. Независимо от того, есть в нем убойный пункт или нет, работает он или закрыт.

Алексей Дуров Управление Алтайского края по пищевой , перерабатывающей , фармацевтической промышленности и биотехнологиям

Культуру надо формировать постепенно, прививать ее. А решили одни росчерком пера всех заставить. Зарабатывать будут посредники, мясо подорожает, на убойных пунктах будут справки на мясо продавать, — комментирует Алексей Дуров, глава Солнечного сельсовета Первомайского района.

„Это конец хозяйству“

Негативно о новых правилах отозвались, конечно, не все. Светлана Власенко, глава Белоглазовского сельсовета (Шипуновский район), говорит, что в их селе процесс забоя неплохо организован, и она воспринимает требование нормально.

Забойщикам звонишь, они приехали, забрали скотинку, забили, мы поехали, деньги получили и все. Это очень удобно. У нас в районе где-то 5−6 боен. Приторговывают мясом не все жители, а себе поросеночка — это ж и самим можно», — говорит она.

Свиньи. СС0

Однако, по данным Сергея Серова, в семи районах края убойных пунктов нет. То есть нет вообще — в Зональном, Мамонтовском, Панкрушихинском, Тогульском, Шелаболихинском, Усть-Пристанском и Усть-Калманском районах.

А вот госканал «Катунь24″ приводит сведения управления по ветеринарии, согласно которым в крае всего около 80 предприятий, которые готовы принимать частный скот на убой. И есть они лишь в половине муниципалитетов региона. На отдельных территориях до ближайшего убойного пункта — 150, а то и 200 километров.

Скот надо привезти, надо увезти, бабушка-дедушка — ну как они могут это сделать? Эта мера окончательно уничтожит ЛПХ и малое предпринимательство, — комментирует Алексей Дуров.

ЛПХ. Блог ветврача — vk.com/vet_photo

У населения почти половина скота

О масштабе проблемы говорят такие цифры: более 40% скота и птицы на убой дают хозяйства населения края (данные алтайпищепрома за 2019 год). Это сотни тысяч голов сельхозживотных, для убоя которых надо в срочном порядке строить бойни.

В управлении ветеринарии сообщили, что в ноябре 2020 года главам районов были направлены письма за подписью вице-губернатора — дескать, надо в кратчайшие сроки организовать спецплощадки для убоя. Был ли результат, пока неясно. Сергей Серов заверяет, что в ряде районов, где еще нет этих площадок, они в ближайшее время откроются.

И все же, судя по словам других собеседников, вопрос упирается как минимум в деньги.

Продажа — покупка мяса на рынке. Михаил Хаустов

„Одной бойни мало“

Анатолий Вытоптов говорит, что в 2020 году постройка простого убойного пункта обошлась в 20−22 млн рублей. Сейчас, с учетом роста цен на металл и стройматериалы, — ближе к 30 млн.

В управлении ветеринарии, впрочем, говорят, что можно строить площадки, которые не требуют больших затрат.

Однако Вытоптов считает, что одной бойни на район мало, расстояния между селами у нас большие.

Алексей Дуров, который, будучи помоложе, занимался бизнесом, вспоминает, что в свое время построил в Бобровке убойный пункт. Сам он машины за скотиной тоже не отправлял — гарантированного объема не было. А население скот не везло.

Это как надо заинтересовать человека, чтобы он из какого-то далекого села привез скот в Бобровку, забил и увез мясо домой и соседям продал… Свою бойню я давно продал вместе с землей», — рассуждает Дуров.

Мобильный убойный пункт производят в городе Владимир. Администрация Сретенского района , «ВК»

«Пока ждали бойню , скота почти не осталось»

Попытки государства запретить подворный забой скота, предпринимаются уже больше 20 лет. Так, Минсельхоз России запретил это дело еще в 1999 году, издав приказ № 45 «Об усилении контроля за внутрихозяйственным убоем скота».

В первое время успехов чиновники не достигали — не были настойчивыми. И, на мой взгляд, понятно, почему. В 2000-х убойные пункты чаще закрывались, чем открывались, а колхозы разорялись — людям некуда было везти скот и негде было зарабатывать на жизнь, кроме как в ЛПХ. Их, что называется, просто не трогали.

Симментальская семейка. ЛПХ. vk.com/vet_photo

Но после утверждения техрегламентов Таможенного союза власти регионов стали настойчивее, запрет на подворный забой скота вводили то в одном, то в другом регионе. Но строительство убойных цехов в нашей рыночной экономике иной раз происходило из-под палки.

К примеру, в Тюменской области фермер-животновод добивался строительства убойного цеха 2,5 года — через Путина, губернатора и областную прокуратуру.

Пока мы ждали бойню, скота в подворьях почти не осталось: большую часть распродали", — рассказал изданию 72.ru фермер Шаймерден Мектипбаев.

Директор компании «Агрохимсервис» Анатолий Вытоптов стал очередным героем проекта «Школа успеха»

«Запретами тут ничего не решишь»

Этого же, в общем-то, опасается и Анатолий Вытоптов.

Если ввести запрет 10 ноября — все поголовно побегут резать скот. А ведь ни чушка, ни коровка за один день не вырастают. Получим такой результат, что за голову схватимся. Нужно вводить определенные правила, определенные ограничения, чтобы самосохраниться. Но к этому надо идти поступательно", — говорит депутат.

Алексей Дуров считает, что запретами тут ничего не решить: будет выгодно — будут строить убойные цеха, а владельцы ЛПХ повезут скот.

Алтайский бизнес-омбудсмен Андрей Осипов попросил губернатора отложить запрет до конца 2022 года. Сергей Войтюк, руководитель регионального исполкома отделения Общероссийского народного фронта, предложил вернуться к вопросу после того, как появится необходимое количество доступных площадок для убоя.

В правительстве края свое решение пока не озвучили.