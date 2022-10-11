11 октября
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Экономика

Укрепление рубля последует за спадом геополитических рисков, спрогнозировал эксперт

Из-за роста геополитических рисков и санкционной политики в отношении России, укрепление рубля пока ждать не приходится, заявил агенству «Прайм» руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Ослаблению российской валюты способствуют как невысокая активность экспортёров, сужающая предложение валют, так и обострение геополитической ситуации.
Доллар на пике налоговых выплат может попытаться откатиться в зону 58−60 рублей.

«Для более сильного укрепления рубля необходимы ослабление нервозности в отношении геополитики и/или повышение токсичности западных валют, например, из-за усиления опасений, что новым санкциям может подвергнуться биржевая инфраструктура (НКЦ)», — добавил Локтюхов.

По мере приближения к налоговому периоду, предложение валюты со стороны экспортеров увеличится.

Ранее стало известно, когда и почему обрушится курс рубля, спрогнозировал аналитик

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