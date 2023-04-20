В Алтайском крае более чем в 6 раз вырос спрос на гарантийную поддержку среди кредитующихся предприятий.

Высокий спрос на гарантийную поддержку на протяжении первого квартала сложился во многом благодаря набранным темпам кредитования субъектов МСП во второй половине 2022 года. Рост ключевой ставки в феврале 2022 года практически остановил кредитование в начале года, и предприятия начали «добирать» необходимые объемы заемных ресурсов уже с мая 2022 года. При этом они активно использовали все возможности национальной гарантийной системы — поручительства региональной гарантийной организации, независимые гарантии и зонтичные поручительства АО «Корпорация МСП». Общий объем только наших поручительств — Центра Мой бизнес — составил свыше 1 млрд. рублей, это рекордная для нас цифра была недостижима в относительно более спокойные годы в экономике, — отметила руководитель центра предоставления гарантий регионального центра «Мой бизнес» Наталья Магель.
Также отмечается, что по поступающим в центр с начала текущего года заявкам на гарантийную поддержку финансовые партнеры смогли обеспечить льготное кредитование в лимитах субсидируемых государственных программ Минэкономразвития РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, ряда совмещенных программ Корпорации МСП и Минэкономразвития РФ и т.д. Большинство гарантийных сделок — не менее 70% от общего количества и объема — гарантируют обязательства как раз в рамках данных льготных программ кредитования, позволяя заемщикам сегмента малого и среднего бизнеса кредитоваться по ставкам от 2,5% (!) до 11% годовых.
Центр предоставления гарантий регионального центра «Мой бизнес» в текущем году дважды уменьшал размер комиссионного вознаграждения за услугу поручительства — если с начала года предлагалась единая льготная ставка для всех субъектов МСП, нуждающихся в гарантийной поддержке, в размере 0,5% годовых, то с середины марта решением Совета Фонда она была снижена вдвое — до 0,25% для большого круга получателей.
Справка:
Партнерами центра «Мой бизнес», действующего в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», выступают 19 кредитных учреждений, в т. ч. два региональных фонда — Фонд развития Алтайского края, ориентированный на финансовую поддержку предприятий производственного сектора, и Алтайский фонд финансирования предпринимательства, ресурсами которого могут воспользоваться предприятия различных отраслей — сельское хозяйство, услуги, торговля оптовая и розничная, строительство, грузо- и пассажироперевозки и т.д.