В Алтайском крае более чем в 6 раз вырос спрос на гарантийную поддержку среди кредитующихся предприятий.

Высокий спрос на гарантийную поддержку на протяжении первого квартала сложился во многом благодаря набранным темпам кредитования субъектов МСП во второй половине 2022 года. Рост ключевой ставки в феврале 2022 года практически остановил кредитование в начале года, и предприятия начали «добирать» необходимые объемы заемных ресурсов уже с мая 2022 года. При этом они активно использовали все возможности национальной гарантийной системы — поручительства региональной гарантийной организации, независимые гарантии и зонтичные поручительства АО «Корпорация МСП». Общий объем только наших поручительств — Центра Мой бизнес — составил свыше 1 млрд. рублей, это рекордная для нас цифра была недостижима в относительно более спокойные годы в экономике, — отметила руководитель центра предоставления гарантий регионального центра «Мой бизнес» Наталья Магель.