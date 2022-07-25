В Алтайском крае меньше 4% жителей относятся к среднему классу

Лишь 3,9% семей в Алтайском крае относятся к среднему классу, следует из данных РИА Рейтинг .

По этому показателю регион занял 78 место из 85.

В последнюю тройку вошли Кабардино-Балкария (средний класс — 2,8%), Ингушетия (1,6%) и Чеченская Республика (1,5%).

Уточняется, что больше семей среднего класса живут в Ямало-Ненецком автономном округе (46,6%), Магаданской области (37%) и Чукотском автономном округе (33%).

Как сообщили авторы исследования, в средний класс входят семьи, которые могут позволить себе покупку авто и просторной квартиры, а также качественный ежегодный отпуск.

Кроме того, у них на повседневные нужды должны оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека — после оплаты всех кредитов.