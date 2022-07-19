В Алтайском крае после двух лет мытарств запустили мост со сложной судьбой

16 июля на окрайне Заринска запустили движение по мосту через реку Чумыш. Действовать оно пока будет в реверсивном режиме, по одной полосе. На второй продолжатся ремонтные работы. Полностью открыть объект, который за два года успел побывать в центре противостояния и со скандалом сменил генподрядчика, обещают уже осенью.

Почему важен этот объект

Мост через реку Чумыш в Заринске по своей социальной и функциональной значимости сопоставим с барнаульским путепроводом на Новом рынке.

В Заринске он соединяет деловую часть города и пригород, а также 18 сел района, шесть тысяч жители которых по многим вопросам едут в центр. Два года, пока мост был закрыт, делать это им приходилось в объезд — 10 км туда, столько же — обратно.

В минувшие выходные все изменилось — одну полосу новой переправы через Чумыш, наконец, запустили и для легкового транспорта, и для автобусов.

Ремонт моста в Заринске. Ирина Пергаева

Мэр города Виктор Азгалдян, 15 июля показывая объект губернатору Виктору Томенко, не исключил, что в первые дни большие очереди на мосту возможны. «Поедут даже те, кому не особо нужно, только для того, чтобы вспомнить, как это», — предположил чиновник.

Почему затянулся ремонт

Сейчас ремонтом значимого сооружения в Заринске занимается барнаульское ДСУ-4, к слову, то самое, что возводит мост и на Новом рынке в краевой столице.

Но так было не всегда. В 2020 году по итогам тендера на объект зашел подрядчик из Новосибирска, начал работать, но дела не задались. По словам министра транспорта Алтайского края Антона Воронова, вопросы к компании возникали и по качеству проводимого ремонта, и по срокам. На замечания подрядчик реагировал неохотно.

Стало ясно, что дальше так продолжаться не может. Депутат АКЗС Сергей Приб полагает: решение о том, чтоб разорвать с компанией из Новосибирска контракт, можно считать в какой-то степени эпохальным.

«У нас тогда прошла очень жесткая рабочая планерка, даже силовики были. Я считаю, что решение оказалось правильным. Иначе бы до сих пор судились и письма писали, а мост стоял бы разобранный», — рассказал Сергей Приб.

Почему новосибирский подрядчик оказался не готовым отремонтировать мост через Чумыш, вопрос отдельный. Антон Воронов полагает: компании не хватило компетенций и собственных средств, чтобы в нужный момент перекрыться.

Ремонт моста в Заринске. Ирина Пергаева

Летом 2021 года с новосибирцами, которые успели выполнить работ на 35 млн рублей, попрощались, заплатив ровно столько, сколько было сделано. Осенью того же года на объект зашли «барнаульцы».

В чем особенность конструкции

Директор барнаульского ДСУ-4 Николай Данилин рассказал, что стоимость нового контракта на тот момент составляла 158 млн рублей.

Забот оказалось прилично — приходилось, например, актировать те работы, которые проводили новосибирцы, но никак в документах это не отразили. «Надо было понять вместе со специалистами, можно ли их принять», — отметил Данилин.

Ремонт моста в Заринске. Ирина Пергаева

Из-за возникших дополнительных работ стоимость проекта пришлось увеличивать на 20 млн рублей. Сейчас документы проходят повторную экспертизу.

За два ближайших месяца ДСУ-4 обещает уложить еще один слой асфальтного покрытия, на второй стороне установить перила, повести полную покраску моста и берегоукрепление. Плюс к этому подрядчик должен смонтировать полноценное освещение.

Завершить работы обещают к сентябрю 2022 года.