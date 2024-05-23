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Экономика

В Алтайском крае пройдет церемония награждения лучших директоров 2023 года

24 мая 2024 года в городе Белокуриха, на Таежной заимке «Лесная сказка» состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса «Директор года-2023. Алтайский край». Мероприятие, организованное при поддержке Правительства Алтайского края, соберет лучших руководителей региона для признания их выдающихся заслуг и вклада в развитие экономики и социальных проектов.

Конкурс «Директор года. Алтайский край».
Конкурс «Директор года. Алтайский край».
Фото предоставлено оргкомитетом конкурса «Директор года. Алтайский край».

Учредителями конкурса, который проводится уже 21-й год подряд, являются Союз промышленников Алтайского края, Союз агропромышленных формирований Алтайского края, Алтайский банковский союз, Алтайский союз предпринимателей и Союз строителей и инвесторов Алтайского края. Организатор конкурса — компания Беловолов Консалтинг.

Конкурс «Директор года. Алтайский край» оценивает участников по профессиональным и личным достижениям, социальной ответственности и экономическому росту предприятий. Экспертная комиссия, состоящая из руководителей крупнейших предприятий и председателей отраслевых объединений, определяет лучших директоров в различных номинациях.

В 2023 году конкурс отметил 49 лучших руководителей региона в 16 номинациях, среди которых представители промышленности, сельского хозяйства, строительства, здравоохранения, банковской сферы и сферы услуг. Эти руководители демонстрируют высокий уровень профессионализма и управленческой компетентности, способствуя устойчивому развитию своих предприятий и региона в целом.

Особым признанием пользуются многократные победители конкурса, которые награждаются почетным знаком «Лидер экономики Алтайского края». В этом году 7 выдающихся руководителей удостоены этой награды за свои значительные достижения.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Директор года-2023. Алтайский край» станет значимым событием в деловой жизни региона и предоставит возможность руководителям продемонстрировать свои достижения и лидерские качества.

Большой проект по итогам вручения премии выйдет в деловом издании «Свободный курс» и на портале altapress.ru, где будет рассказано о высокоэффективной работе первых лиц предприятий и производственных успехах.

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