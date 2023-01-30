В Алтайском крае птицефабрику «Благовещенская» признали банкротом

Процедуру наблюдения на птицефабрике начали в июле 2022 года по иску Сбербанка из-за долга в 5,2 млн рублей.

Имущественный комплекс включает в себя 16 птичников общей площадью более 16 тыс. кв. м, пять зерноскладов на 3,6 тыс. кв. м, а также ряд других производственных и административно-бытовых зданий.

Предприятие было поручителем по кредитам предприятия «Птицевод» в Омске. Его признали банкротом в октябре 2022-го. Компании принадлежали Павле Ермоле.

В августе прошлого года имущество «Птицевода» продали торговой компании «Иланта».

Ранее собственное производство инкубационных яиц запустили на сибирской птицефабрике.