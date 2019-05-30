В Алтайском крае цены на электричество для бизнеса могут вырасти более чем на 30%

Новшества в энергетике могут привести к росту цен на электроэнергию для предприятий и организаций на 30−34%. Подсчеты эти предварительные, и в правительстве края обсуждают проекты, как возможный рост цен нивелировать, рассказал Александр Катнов, начальник тарифного управления Алтайского края. Но готовиться нужно именно к худшему сценарию развития событий — резкому удорожанию электроэнергии, пояснил он на конгрессе предпринимательских объединений.

На предпоследнем месте

Малый и средний бизнес в Алтайском крае в среднем платит по 4,9−5,1 рублей за киловатт-час (речь идет о клиентах «Алтайэнергосбыта» и «Барнаульской горсети» из категории «прочие потребители» с мощностью устройств до 670 Квт, низкое напряжение).

Это не самое плохое в СФО место — шестое. Увы: если же сопоставить цены, размер ВРП и объем социальных выплат, то тогда место у нас уже предпоследнее. «Чуть хуже нас только Республика Алтай», — пояснил чиновник.

Высокие тарифы — один из ключевых сдерживающих факторов для привлечения инвестиций в регион, сказал Александр Катнов. Между тем, цены на электричество могут быть еще выше. Это станет следствием новшеств, которые планируют ввести в ближайшее время на федеральном уровне.

Прочие потребители — все, кроме населения и приравненных к нему категорий.

Сбытовая надбавка: +3% к тарифу

Уже в 2020 году сбытовую надбавку гарантирующим поставщикам электроэнергии («Алтайэнергосбыт», БГЭС, «Алтайкрайэнерго» и ряд других) будут устанавливать по методу эталонных затрат, пояснил руководитель тарифного ведомства. В результате цены могут вырасти на 3%.

Александр Катнов,

начальник управления края по госрегулированию цен и тарифов:

Законодатель определяет базовые производственные параметры и стоимость каждого из них. Все, что надо сделать управлению по тарифам, это взять от гарантирующего поставщика значение его производственных показателей, их стоимость, умножить одно на другое и сказать: вот твой тариф. Законодатель лишил меня каких-либо возможностей принимать индивидуальные решения.

Электричество. СС0

Сетевая составляющая: плюс 10−12%

Еще одним источником повышения цен станет рост их сетевой составляющей — то есть тарифа на передачу электроэнергии. Каким способом рассчитают тарифы для электросетевых компаний региона на 2020−2021 годы, пока неясно — это будет или долгосрочная индексация, или метод эталонных затрат, пояснил Александр Катнов.

Ясно, что счета, которые выставят потребителям в следующем году, по этой причине подрастут на 10−12%.

Умные счетчики: плюс 15%

Еще 15% роста обеспечит внедрение интеллектуальных систем учета. На «умные» счетчики должны потратиться сами энергетики (гарантирующие поставщики или сетевые компании), но расходы им восстановят за счет роста цен. Расплачиваться придется, главным образом, все тем же «прочим потребителям».

Розничных потребителей надо оснастить «умными» счетчиками к 2023 году, установка в обязательном порядке начнется уже в 2020 году.

Электричество , кабели. Открытые источники в интернете ( СС0)

Негативный сценарий: в сумме плюс 30−34%

Если все эти факторы сложатся (и ничего не будет отложено), то, по словам Александра Катнова, цены на электроэнергию для прочих потребителей могут возрасти на 30%.

Александр Катнов,

начальник управления края по госрегулированию цен и тарифов:

Если мы сюда добавим инфляционную составляющую, то это уже 34%. Вот вам худший прогноз того, что может произойти в Алтайском крае.

Что предпринимает правительство края

По словам чиновника, в правительстве края уже активно обсуждают, как нивелировать этот рост цен. Он рассказал, какие проекты краевых властей обсуждаются на региональном и федеральном уровнях.

1. Вернуть понятие «последняя миля» для Алтайского края. «Мы просим, чтобы крупные потребители, которые являются потребителями более высокого уровня напряжения (ФСК ЕЭС), оплачивали электроэнергию в Алтайском крае», — сказал Катнов.

2. Вернуть разделение страны на две ценовые зоны: первую (европейская часть до Урала) и вторую (от Урала до Дальнего Востока). Поскольку в Сибири много генераторов с очень дешевой электроэнергией (ГЭС), это позволит снизить цены на оптовом рынке второй зоны, для сибирских предприятий.

3. Ввести понятие «предельный максимальный тариф». При применении метода эталонных затрат гарантирующие поставщики не могут понизить свою надбавку. «Так мы предоставляем независимым „сбытам“ больше возможностей играть на рынке и забирать потребителей», — считает Катнов. При введении предельного тарифа гарантирующий поставщик будет вправе ее снижать.

4. Придать Сибирскому федеральному округу статус «стратегической территории», поскольку он имеет огромный потенциал для того, чтобы «толкать экономику страны» вверх. Было бы разумно, чтобы на таких территориях жизнь была бы дешевле, а тарифы ниже. Чтобы удерживать низкие тарифы на электричество и тепло, нужно предусмотреть компенсацию из федерального бюджета на межтарифную разницу. Цена вопроса — около 10 млрд рублей в год.

Электричество. СС0

5. Отложить реализацию на территории края федерального закона, который предусматривает обязательную установку интеллектуальных систем учета (более подробно — см. здесь).

К чему готовиться

Будут ли эти предложения краевой власти реализованы в ближайшее время? Сам Катнов оценивает вероятность этого невысоко: ниже 50%. И наоборот: наиболее вероятно развитие по худшему сценарию.

Александр Катнов,

начальник управления края по госрегулированию цен и тарифов: