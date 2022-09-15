17 сентября
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Экономика

В Барнауле начал работу 15-й региональный ИТ-форум

Представители власти, бизнеса и ИТ-компаний обсудили работу в новой реальности после ухода иностранных вендеров с российского рынка.

В Барнауле начал работу 15-й региональный ИТ-форум.
В Барнауле начал работу 15-й региональный ИТ-форум.
Фото предоставлено организатором

В работе форума приняли участие топ-менеджеры компаний, руководители и ИТ-специалисты предприятий и организаций различных сфер деятельности, представители производителей и поставщиков ИТ-оборудования и программного обеспечения, представители ИТ-компаний.

Форум посвящен самым актуальным и злободневным вопросам — проблемам и технологиям импортонезависимости, информационной безопасности и дальнейшего развития ИТ-инфраструктуры в крае, а также подготовки кадров для ИТ-отрасли.

От лица краевого правительства к участникам форума обратился вице-губернатор Алтайского края Виталий Снесарь. В приветственном слове он заявил, что ИТ-компаниям пришло «время занимать освобождающиеся ниши».

«Информационная безопасность, импортозамещение, клиентоцентричность — три кита, на которые нас настраивает и федеральное руководство, и текущие обстоятельства, и логика, и сама жизнь.» — заявил Снесарь.

В работе форума принял участие глава краевого минцифры Евгений Зрюмов. Он подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным партнером форума компанией «ИнфоТеКС».

Также в рамках форума вручили награды за вклад в цифровое развитие края от правительства Алтайского края и подвели итоги конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае имени В.И. Берегового- 2022».

ИТ-форум продолжит свою работу и завтра. 16 сентября пройдет конференция для разработчиков СУБД, заседание совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики, интерактивный мастер-класс, а также конференция для разработчиков СБЕРТЕХ.

Организатором форума стала Алтайская торгово-промышленная палата при поддержке правительства Алтайского края в лице регионального министерства цифрового развития и связи, Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России.

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