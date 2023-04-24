В Барнауле состоялся фестиваль ДЮЙМ ПРО.

Встреча началась с официальной части и приветственных слов участников, которые рассказали о тенденциях 2023 года и новинках продукции.
На протяжении всего мероприятия гости могли ознакомиться с оборудованием на стендах производителей и обсудить интересующие вопросы.
Партнерами фестиваля ДЮЙМ ПРО стали:
- Uni-Fitt (Уни-Фитт) — арматура, трубопроводы
- Baxi (Бакси) — отопительное оборудование
- Fondital (Фондиталь) — отопительное оборудование
- Рexay (Рехау) — инженерное оборудование
- Wilo (Вило) — насосное оборудование
- K-Flex (К-флекс) — теплоизоляция
- РВК — полимерные трубы и фитинги
- Uni-Termo (Уни-термо) — отопительное оборудование
Все получили заряд позитивных эмоций и отличного настроения, самые удачливые смогли выиграть крутые призы, среди которых инструмент Рexay, телевизор и многое другое.
Музыкальная кавер-группа группа ZZ POP* создала атмосферу и подарила незабываемые эмоции! При поддержке студии рисования Доньяна нарисовали картину, которая останется в память о проведенной встрече. Все мероприятие гости могли наслаждаться вкусной едой.
Площадкой для проведения фестиваля стал уютный и просторный банкетный зал «Кафе в парке» который располагается на территории Парка спорта Алексея Смертина.
* ZZ POP — зет зет поп.