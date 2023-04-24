18 апреля в Барнауле прошел фестиваль ДЮЙМ ПРО, который собрал профессионалов инжинирингового и сантехнического рынка Алтайского края.

В Барнауле состоялся фестиваль ДЮЙМ ПРО.

Встреча началась с официальной части и приветственных слов участников, которые рассказали о тенденциях 2023 года и новинках продукции.

На протяжении всего мероприятия гости могли ознакомиться с оборудованием на стендах производителей и обсудить интересующие вопросы.

Партнерами фестиваля ДЮЙМ ПРО стали:

Uni-Fitt (Уни-Фитт) — арматура , трубопроводы

(Уни-Фитт) — арматура трубопроводы Baxi ( Бакси) — отопительное оборудование

Бакси) — отопительное оборудование Fondital ( Фондиталь) — отопительное оборудование

Фондиталь) — отопительное оборудование Рexay ( Рехау) — инженерное оборудование

Рехау) — инженерное оборудование Wilo ( Вило) — насосное оборудование

Вило) — насосное оборудование K-Flex ( К-флекс) — теплоизоляция

К-флекс) — теплоизоляция РВК — полимерные трубы и фитинги

— полимерные трубы и фитинги Uni-Termo ( Уни-термо) — отопительное оборудование

Все получили заряд позитивных эмоций и отличного настроения, самые удачливые смогли выиграть крутые призы, среди которых инструмент Рexay, телевизор и многое другое.

Музыкальная кавер-группа группа ZZ POP* создала атмосферу и подарила незабываемые эмоции! При поддержке студии рисования Доньяна нарисовали картину, которая останется в память о проведенной встрече. Все мероприятие гости могли наслаждаться вкусной едой.

Площадкой для проведения фестиваля стал уютный и просторный банкетный зал «Кафе в парке» который располагается на территории Парка спорта Алексея Смертина.

* ZZ POP — зет зет поп.